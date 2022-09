https://cz.sputniknews.com/20220912/v-estonskem-tartu-zahajili-demontaz-pomniku-sovetskych-vojaku-18632834.html

V estonském Tartu zahájili demontáž pomníku sovětských vojáků

V estonském Tartu zahájili demontáž pomníku sovětských vojáků

V estonském Tartu začali bourat pomník sovětským vojákům, informuje portál státní televize ERR. 12.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-12T14:39+0200

2022-09-12T14:39+0200

2022-09-12T14:39+0200

svět

estonsko

pomník

sssr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/18632634_0:38:2775:1599_1920x0_80_0_0_46759ec2fe7531e5261815d99d380bd4.jpg

„V tartuském parku Raadi začali pomocí rypadel bourat pomník sovětským vojákům. Bronzová socha vojína má být přemístěna do tartuského městského muzea. V úterý zahájí archeologové vykopávky ostatků lidí pohřbených vedle pomníku,” praví se v příspěvku.V parku je pohřbeno asi 250 lidí. Vykopání ostatků potrvá do konce týdne.Na tuto dobu zakázala policie obyvatelům, aby se přibližovali k monumentu.Estonská vláda oznámila 4. srpna zahájení kampaně demontáže sovětských vojenských pomníků a přenosu ostatků vojáků po celém území republiky. Premiérka Kaja Kallas sdělila, že práce má být ukončena do konce roku. Na území Estonska mají 200-400 pomníků a pamětních znaků.Estonsko se stalo spolu se sousední Litvou a Lotyšskem jednou z prvních republik bývalého SSSR, která prakticky úplně zlikvidovala sovětské dědictví v monumentálním umění. Případy vandalství se staly častější po zahájení speciální operace na Ukrajině.

https://cz.sputniknews.com/20220825/v-litve-znesvetili-pomnik-sovetskych-vojaku-18568857.html

estonsko

sssr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

estonsko, pomník, sssr