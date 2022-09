https://cz.sputniknews.com/20220912/v-llr-okomentovali-hakove-krize-wehrmachtu-na-ukrajinske-technice-18633079.html

V LLR okomentovali hákové kříže Wehrmachtu na ukrajinské technice

V LLR okomentovali hákové kříže Wehrmachtu na ukrajinské technice

Hákové kříže Wehrmachtu na vojenské technice Kyjeva je plivanec do fašisty zabitých milionů Ukrajinců v době Velké vlastenecké války, prohlásil hlava... 12.09.2022, Sputnik Česká republika

Řada ukrajinských kanálů na Telegramu zveřejnila předtím video ukrajinské obrněné techniky a zbraní s namalovanými hákovými kříži wehrmachtu.Nejdřív si stydlivě dali vytetovat hákový kříž na tělo, ale schovali ho pod oblečením, dnes to dávají na techniku, dál již to mohou dát na vlajky… Je to plivanec do osmi milionů Ukrajinců zabitých fašisty za Velké vlastenecké války. Hákové kříže na věžích a bočních stranách obrněných vozidel a tanků je znamení nacistických vrahů, a to je dnes vidět,” řekl Mirošnik.21. února ruský prezident Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a doporučení poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR a 24. února brzy ráno zahájilo Rusko speciální vojenskou operaci za účelem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Putin uvedl, že úkolem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Konečným cílem operace je podle prezidenta osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost samotného Ruska.

