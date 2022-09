https://cz.sputniknews.com/20220912/velvyslanec-rf-varoval-nemecko-pred-prekrocenim-cervene-cary-18633447.html

Velvyslanec RF varoval Německo před překročením „červené čáry”

Velvyslanec RF varoval Německo před překročením „červené čáry”

Německo překročilo červenou čáru, kterou nemělo překročit, když zahájilo dodávky Ukrajině letálních zbraní vlastní výroby, řekl v rozhovoru pro list Izvestija... 12.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-12T16:31+0200

2022-09-12T16:31+0200

2022-09-12T16:31+0200

svět

německo

rusko

velvyslanec

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/16405244_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c178c4cc85129706b8c9c31b851bd89.jpg

„Včetně s ohledem na morální a historickou odpovědnost Německa vůči našemu národu za zločiny nacismu v letech Velké vlastenecké války,” poznamenal diplomat.Něčajev řekl, že dodávky zbraní Ukrajině “jak to žádají na SRN britští a američtí spojenci v NATO” nikam nevedou a jenom prodlužují konflikt a zvyšují počet obětí. Diplomat dodal, že proces poválečného usmíření národů RF a Německa je dnes v podstatě “vystaven erozi.”Německý kancléř Olaf Scholz slíbil předtím Kyjevu, že dodá v nejbližších dnech nové moderní zbraně. Jde o systémy protivzdušné obrany Iris-T s radary a průzkumné drony, které dávno slíbila německá vláda.Dodává je přímo německý vojenský průmysl. Ministerstvo obrany SRN nejednou prohlásilo, že bundeswehr není s to dodávat další zbraně Ukrajině kvůli vyčerpání vlastních rezerv. Ministryně zahraničí SRN Annalena Baerbocková neodpověděla včera na otázku svého ukrajinského protějška Dmytra Kuleby o dodávkách kyjevskému režimu tanků Leopard.Rusko zaslalo předtím zemím NATO nótu kvůli dodávkám zbraní Ukrajině. Ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že všechny náklady obsahující zbraně pro Ukrajinu budou legitimním terčem pro Rusko. Ministerstvo zahraničí prohlásilo, že země NATO “hrají s ohněm,” když dodávají zbraně Ukrajině. Mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov poznamenal, že pumpování Západem zbraní do Ukrajiny nepřispívá k úspěchu rusko-ukrajinských jednání a bude mít negativní účinek.

https://cz.sputniknews.com/20220910/nemecko-ji-nepotrebuje-nemci-jsou-poboureni-navstevou-baerbockove-v-kyjeve-18628245.html

německo

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

německo, rusko, velvyslanec