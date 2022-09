„Pochopit, kam jsme se dostali.“ Expert promluvil o výstavách ekotechnologií v Moskvě

„Jsou to místa k výměně názorů, ověření času. Dávají možnost pochopit, kam jsme se dostali, čeho jsme dosáhli. Mnozí výrobci nejen předvádějí své výrobky, aby je prodali. Je to také vzájemná výměna technických novinek, know how, uzavírají se tu smlouvy, a to i o spolupráci,“ vysvětlil odborník.