https://cz.sputniknews.com/20220914/americky-general-pripustil-moznost-umisteni-raket-os-ukrajiny-vedle-krymu-18640529.html

Americký generál připustil možnost umístění raket OS Ukrajiny vedle Krymu

Americký generál připustil možnost umístění raket OS Ukrajiny vedle Krymu

Bývalý vrchní velitel Ozbrojených sil USA v Evropě Ben Hodges prohlásil, že Ozbrojené síly Ukrajiny mají možnost přistoupit ke Krymskému poloostrovu a umístit... 14.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-14T22:34+0200

2022-09-14T22:34+0200

2022-09-14T22:34+0200

svět

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/17815746_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d604a7d60502697f6b1cdf96dd5935a0.jpg

„Jsou zcela jasné náznaky toho, že existuje možnost přiblížit se ke Krymu a pak umístit raketové systémy krátkého doletu v bezprostřední blízkosti ruských hranic, což přirozeně zlepší strategický poměr sil,“ řekl Hodges pro RTVI.Dodal, že nezná konečný cíl ukrajinského velení, podotkl však, že se podle jeho názoru projevilo z lepší stránky při plánování útočné operace.Hodges také dodal, že dokonce ani v případě, když použijí Ozbrojené síly RF jaderné zbraně na území Ukrajiny a USA budou zapojeny do konfliktu ve strategickém plánu, nevyužije americká strana svůj jaderný arzenál.Dříve, 10. září, noviny The New York Times uvedly, že se americká rozvědka aktivně zúčastnila plánování protiofenzívy na pozice ruských vojsk.8. září správa Charkovské oblasti oznámila, že rezervní síly vstupují do regionu. Uvádělo se, že po celé linii dotyku pokračují boje.Prezident Ruska Vladimir Putin nejednou prohlásil, že v jaderné válce nemohou být žádní vítězové a že nikdy nesmí být rozpoutána. Zdůraznil, že RF důsledně plní Smlouvu o nešíření jaderných zbraní.Speciální operace na ochranu Donbasu, jejíž zahájení oznámil Putin 24. února, pokračuje. Rozhodnutí o jejím provedení bylo přijato na pozadí vyostření situace v regionu kvůli ostřelování ze strany ukrajinských vojáků, v souvislosti s tím úřady Doněcké a Luhanské lidových republik požádaly o pomoc Moskvu.

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina