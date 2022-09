https://cz.sputniknews.com/20220914/armenie-a-azerbajdzan-se-navzajem-obvinily-ze-zmareni-primeri-18637924.html

Arménie a Ázerbájdžán se navzájem obvinily ze zmaření příměří

„Ozbrojené síly Arménie porušily dosaženou dohodu o zastavení palby a v noci z 13. na 14. září a dnes ráno ostřelovaly naše jednotky dislokované směrem ke Kelbadžarskému a Lačskému okresu z minometů a dělostřeleckých zařízení různé ráže,“ uvádí se ve zprávě tiskové služby ministerstva obrany Ázerbájdžánu.Na ministerstvu dodali, že vojáci podnikají odvetná opatření, a že ostřelování pokračuje.Mluvčí ministerstva obrany Arménie Aram Torosjan ze své strany prohlásil, že ázerbájdžánští vojáci použili dronů a těžkých zbraní.Srážky na hranici mezi Arménií a Ázerbájdžánem začaly v noci na úterý. V Jerevanu oznámili, že pohraniční okresy v Gegharkunické, Vajocdzorské a Sjunické oblastech byly ostřelovány. Do Karabachu tato území nepatří.V Baku trvají na tom, že arménští vojáci zaútočili na pozice ázerbájdžánských vojsk na hranici. Jerevan tam obvinili ze snahy zmařit mírový proces.Obě strany ohlásily ztráty na lidech. Do rána se dohodly obě země na zastavení palby.Jak prohlásil v rozhovoru pro Sputnik předseda mezinárodního výboru Rady federace RF Grigorij Karasin, příměří se podařilo dosáhnout díky úsilím Ruska. Podle slov senátora bude třeba vykonat velkou práci, protože Jerevan se obrátil na OSKB. Mimořádné zasedání stálé rady OSKB se konalo včera na žádost Arménie. Jeho účastníci se rozhodli poslat do regionu misi OSKB v čele s generálním tajemníkem Stanislavem Zacem. Její členové budou muset zhodnotit situaci v zóně konfliktu, připravit referát a vypracovat návrhy na uvolnění napětí.

