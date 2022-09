https://cz.sputniknews.com/20220915/iran-podepsal-memorandum-o-zavazcich-v-sos-prohlasilo-uzbecke-mzv-18641596.html

Írán podepsal memorandum o závazcích v ŠOS, sdělilo uzbecké ministerstvo zahraničních věcí

Írán podepsal memorandum o závazcích v ŠOS, sdělilo uzbecké ministerstvo zahraničních věcí

Írán podepsal memorandum o závazcích v rámci Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS), což otevírá této zemi cestu ke členství v organizaci, sdělil v pátek... 15.09.2022, Sputnik Česká republika

Ve čtvrtek byl v Samarkandu zahájen dvoudenní summit ŠOS.Dnes bylo podepsáno memorandum o závazcích Íránu v ŠOS. Otevírá to před zemí cestu k plnoprávnému členství v ŠOS, řekl zástupce MZV během summitu.Sdělil, že tento dokument podepsal íránský ministr zahraničí Hossein Amir Abdollahian a generální tajemník ŠOS Zhang Ming.Na summitu ŠOS v Dušanbe v září 2021 byla zahájena procedura vstupu Íránu do této organizace.ŠOS je mezinárodní organizace založená v roce 2021. Jejími členy jsou: Indie, Kazachstán, Čína, Kyrgyzstán, Rusko, Tádžikistán, Pákistán a Uzbekistán. Pozorovatelské státy: Afghánistán, Bělorusko, Írán a Mongolsko. Partnerské země: Ázerbájdžán, Arménie, Kambodža, Nepál, Turecko a Srí Lanka. Na summitu ŠOS v Dušanbe v září 2021 byla rovněž zahájena procedura poskytnutí statutu partnera v dialogu Egyptu, Kataru a Saúdské Arábii. Bělorusko zaslalo letos žádost o vstup do ŠOS jako plnoprávný člen.

