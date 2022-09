https://cz.sputniknews.com/20220915/kreml-vyzval-kyjev-k-poskytnuti-ukrajine-zaruk-kvuli-bezvychodne-situaci-18641864.html

Kreml vyzval Kyjev k poskytnutí Ukrajině záruk kvůli „bezvýchodné situaci"

Kreml vyzval Kyjev k poskytnutí Ukrajině záruk kvůli „bezvýchodné situaci"

Pouze v Kyjevě mohou poskytnout Ukrajině záruky bezpečnosti, souvisí to s absencí perspektiv pro vedení země, prohlásil novinářům mluvčí ruského prezidenta... 15.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-15T12:17+0200

2022-09-15T12:17+0200

2022-09-15T12:17+0200

svět

rusko

kreml

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/16376210_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_2f62adcf657e0c1bf6d36ea66cea4eea.jpg

„Záruky bezpečnosti může poskytnout Ukrajině jenom vedení Ukrajiny, které pochopí, že situace je pro něj bezvýchodná," řekl.Na začátku týdně 13. září zveřejnila kancelář ukrajinského prezidenta doporučení ohledně záruk bezpečnosti zem. Podle textu dokumentu se mají stát garantem USA, Velká Británie, Kanada, Německo, Francie, Itálie, Polsko, Turecko a řada dalších zemí. Návrh předpokládá zajištění bezpečnosti Ukrajiny pomocí pohotovostních sil, zahraničních instruktorů, systémů námořní protiraketové obrany.V dokumentu se uvádí, že Ukrajina potřebuje záruky do vstupu do NATO. Integrace do Aliance je suverénní rozhodnutí státu. Ukrajina nehodlá omezit početní stav svých ozbrojených sil nebo slíbit neutralitu. „Úkolem záruk je územní celistvost v mezinárodně uznaných hranicích," praví se v návrhu.Ručitelské státy budou také muset zachovat sankce proti Rusku do skončení bojových aktivit na ukrajinském území a „získání od Moskvy záruk neútočení a úplné úhrady škod způsobených Ukrajině." Každé rozhodnutí o zrušení restrikcí má být projednáno s Kyjevem.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nazval tento dokument "prvním, ale velmi závažným krokem." „Tato doporučení se mají stát základem budoucí dohody o bezpečnosti," je přesvědčen hlava státu. Zelenskyj vyzval expertní skupinu, aby pokračovala v práci a dovedla projekt do konce.V Kremlu tenkrát poukázali na to, že Ukrajina zachovala snahu o vstup do NATO, a prohlásili, že je to zachování „hlavní hrozby pro naši zemi." "Zůstává a získává větší aktualitu jedna z příčin podniknutí speciální vojenské operace," zdůraznil Peskov.

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, kreml, ukrajina