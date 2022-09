https://cz.sputniknews.com/20220915/si-tin-pching-cina-je-pripravena-spolecne-s-ruskem-vest-svet-k-udrzitelnemu-rozvoji-18644930.html

Si Ťin-pching: Čína je připravena společně s Ruskem vést svět k udržitelnému rozvoji

Čína je připravena společně s Ruskem přivést svět na cestu udržitelného rozvoje, řekl čínský prezident Si Ťin-pching během setkání s Vladimirem Putinem. 15.09.2022, Sputnik Česká republika

svět

čína

si ťin-pching

„Tváří v tvář kolosálním změnám naší doby v globálním měřítku, bezprecedentním v historii naší doby, jsme připraveni s našimi ruskými kolegy jít příkladem jako zodpovědná světová velmoc a hrát vedoucí roli v tom, abychom přivedli tak rychle měnící se svět na trajektorii udržitelného a pozitivního rozvoje,“ řekl čínský prezident.Vyjádřil také ochotu vyměnit si s Putinem názory na mezinárodní agendu a na otázky společného zájmu.Ruský prezident rovněž poznamenal, že zahraničněpolitický tandem mezi Moskvou a Pekingem hraje klíčovou roli při zajišťování globální a regionální stability.„Společně vystupujeme za vytvoření spravedlivého, demokratického a multipolárního světového řádu založeného na mezinárodním právu a ústřední úloze OSN, nikoli na nějakých pravidlech, která někdo vymyslel a snaží se je vnutit ostatním, aniž by vysvětlil, co to vlastně je,“ řekl Putin.Zdůraznil, že pokusy o vytvoření unipolárního světa získaly v poslední době „naprosto ošklivé obrysy“ a jsou pro většinu zemí zcela nepřijatelné.Ruský prezident také ocenil vyrovnaný postoj Pekingu k ukrajinské krizi.Setkání Putina a Si Ťin-pchinga se koná v rámci summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS) v Samarkandu. Mezi hlavní diskutovaná témata patří posílení potenciálu organizace v oblasti zajištění bezpečnosti a stability, posílení ekonomických vazeb, rozvoj dopravní propojenosti a posílení kulturního a humanitárního rozměru organizace.

čína

Zprávy

