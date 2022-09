https://cz.sputniknews.com/20220915/spojenecke-sily-odrazily-utok-ukrajinskeho-vysadku-na-chersonskem-smeru-18641085.html

Spojenecké síly odrazily útok ukrajinského výsadku na chersonském směru

Spojenecké síly odrazily útok ukrajinského výsadku na chersonském směru

Ukrajinští výsadkáři se pokusili o proniknutí do Chersonské oblasti, útok se podařilo odrazit, sdělil náměstek hlavy vojensko-pbčanské administrativy regionu... 15.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-15T09:42+0200

2022-09-15T09:42+0200

2022-09-15T09:42+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

chersonská oblast

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/18617344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8135307435e73975dbb5242aa05c14b.jpg

„Doslova časně ráno se jistí výsadkáři, kteří si říkají námořní pěšáci, <...> (pozn. pokusili) proniknout na území Kinburnského výběžku, je to právě ze strany Černého moře, a dostat se (pozn.do Chersonské oblasti), avšak útok byl odražen, nacisté byli zlikvidováni,” řekl. Vyvrátil rovněž prohlášení Kyjeva, že ukrajinská armáda pronikla do Chersonské oblasti. Stremousov řekl, že denně jezdí do obce Kiseljovka na hranici s Mykolajivskou oblastí, kterou “každý den dobývají na internetu.” “Chersonská oblast zůstala v starých hranicích. Nikdo nepronikl do obcí Suchoj stavok, Davydov brod, do Kiseljovky, není to pravda,” zdůraznil.V komentáři pro Sputnik o pokusu ukrajinského výsadku proniknout do regionu Stremlousov vysvětlil, že se Kinburnský výběžek nachází v Mykolajivské oblasti.„Do Očakova je tam pět kilometrů,<...> ale hned je zpozorovali a zlikvidovali. Bylo zabito asi 120 ukrajinských vojáků. Byla to nesmyslná akce. <...> Všechny cesty do Kinburnského výběžku úplně kontrolujeme, nedá se k ním přiblížit nepozorovaně,” řekl Stremousov.Nebyl to první pokus ukrajinských sil dostat se do Chersonské oblasti z této strany. Ministerstvo obrany RF sdělilo v zprávě z 14. září, že stíhačky ruského vojenského letectva zlikvidovaly v okolí Kinburnského výběžku vrtulník Mi-8 ukrajinského vojenského letectva se skupinou diverzantů na palubě.Rusko provádí od 24. února speciální vojenskou operaci s cílem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny.Vladimir Putin označil za její úkol “ochranu lidí, jež byli osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.” Podle slov prezidenta je konečným cílem operace osvobození Donbasu a vytvoření podmínek zaručujících bezpečnost samotného Ruska.V průběhu speciální operace převzali ruští vojáci pod kontroli Chersonskou oblast a azovskou část Záporožské oblasti. V obou regionech zahájily činnost nové administrativy, vysílají ruské televize a rozhlas. Obě oblasti požádaly o vstup do Ruské federace.

ukrajina

chersonská oblast

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, chersonská oblast