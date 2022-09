https://cz.sputniknews.com/20220915/usa-nedokazi-pomoct-evrope-prezit-zimu-pise-ft-18643931.html

USA nedokáží pomoct Evropě přežít zimu, píše FT

V příspěvku se uvádí, že americké společnosti na výrobu plynu z břidlic zvýšily vývoz do Evropy kvůli prudkému růstu cen, ale dnes dosáhly dodávky maxima.Po zahájení ruské speciální operace s cílem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny zvýšil Západ sankční tlak na Moskvu. Evropská unie již schválila sedm balíčků restrikcí včetně embarga na uhlí a ropu. Státy G7 zvažují dnes otázku zastropování cen ruské ropy.Tyto restrikce ale dopadly především na samotné evropské země, které zažívají energetickou krizi a rekordní inflaci. Vladimir Putin poznamenal, že politika zdržování a oslabení Ruska je dlouhodobá strategie Západu, ale sankce vážně uškodily celé světové ekonomice.Co se týče stropu cen, pak, podle prezidenta, nebude Rusko prostě plnit rozhodnutí Západu a nebude vůbec nic dodávat do zahraničí, pokud to bude v rozporu s jeho zájmy.

