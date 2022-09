https://cz.sputniknews.com/20220915/vuci-varoval-pred-nejtezsi-zimou-v-evrope-od-roku-1945-18641230.html

Vučić varoval před nejtěžší zimou v Evropě od roku 1945

Vučić varoval před nejtěžší zimou v Evropě od roku 1945

Srbský prezident Aleksandar Vučić prohlásil na speciálním parlamentním zasedání, že zemi čeká stejně jako celou Evropu nejtěžší zima po Druhé světové válce. 15.09.2022, Sputnik Česká republika

Prezident se zúčastnil dvoudenního speciálního zasedání Skupštiny věnovaného situaci v Kosovu a jednáním mezi Bělehradem a Prištinou. Probíhají na pozadí zvýšení nátlaku Západu, žádostí Bělehradu o ústupky, a podněcování k uznání částečně uznané republiky. V úterý strávil srbský prezident na parlamentních debatách asi 11 hodin, ve středu téměř 14 hodin.V závěrečném projevu Vučić zdůraznil, že on sám a občané země „v žádném případě, přímo nebo nepřímo, neuznávají nezávislost Kosova, a není to žádná zvláštní odvaha."„Chci, aby lidé věděli, že příštích šest a půl měsíce, do 31. března, bude nejtěžší období v Evropě po Druhé světové válce… V každém případě to bude jeden z nejtěžších roků pdo srbský lid, Srbsko a jeho občany, a to od roku 1945 do dneška," poznamenal prezident. Upřesnil, že v srbském podzemním zásobníku plynu Banatski-Dvor a kapacitách pronajatých v Maďarsku je již rezervováno 663 milionů krychlových metrů plynu, „což má stačit na dva měsíce."Koncem srpna Vučić řekl, že jediný dodavatel plynu do zásobníků je Rusko. Podle jeho slov, kdyby nezačalo Srbsko dělat zásoby již v květnu, pak za cen 4 000 eur za tisíc kubíků by země zbankrotovala. V provolání k národu srbský lídr sdělil, že v rámci tříleté smlouvy s Gazpromem dostává Bělehrad asi 63% potřebného plynu, dvě miliardy kubíků ročně, za které platí 800 milionů eur.

