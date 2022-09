https://cz.sputniknews.com/20220916/cina-zavede-sankce-proti-sefum-raytheon-technologies-a-boeing-defense-18649396.html

Čína zavede sankce proti šéfům Raytheon Technologies a Boeing Defense

Čína zavede sankce proti šéfům Raytheon Technologies a Boeing Defense

Čína přijala rozhodnutí zavést sankce vůči předsedovi a generálnímu výkonnému řediteli Raytheon Technologies a prezidentovi a hlavnímu výkonnému řediteli... 16.09.2022, Sputnik Česká republika

Pentagon předtím oznámil, že MZV USA schválilo možnou dohodu o prodeji zbraní Tchaj-wanu v hodnotě kolem 1,1 miliardy USD. Podle dokumentů vojenského rezortu jde o dodávky vládě ostrova 60 protilodních střel AGM-84K Harpoon Block II za 355 milionů dolarů, 100 raket třídy „vzduch-vzduch“ AIM-9X Block II Sidewinder za 85,6 milionu USD, a také o prodloužení smlouvy o radarech v hodnotě 665,4 milionu USD. Oficiální mluvčí Velvyslanectví ČLR ve Washingtonu Liu Peng Yu v rozhovoru pro Sputnik prohlásil, že Peking podnikne „zákonná a nezbytná“ odvetná opatření.ČLR neuznává svrchovanost Tchaj-wanu, považuje ho za svou provincii a je proti jeho kontaktům s úředníky a vojáky z jiných zemí. Situace kolem Tchaj-wanu se vyostřila po návštěvě předsedkyně Sněmovny reprezentantů amerického kongresu Nancy Pelosiové na začátku srpna. Odvetou za tuto návštěvu provedl Peking rozsáhlá vojenská cvičení u břehů ostrova, zavedl sankce proti dvěma tchajwanským fondům, proti Pelosiové samotné a jejím příbuzným, a podnikl také řadu jiných opatření.Oficiální vztahy mezi ústřední vládou ČLR a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949 poté, co síly Kuomintangu v čele s Čankajšekem, které utrpěly porážku v občanské válce s komunisty, se přemístily na Tchaj-wan. Obchodní a neformální kontakty mezi ostrovem a kontinentální Čínou byly obnoveny koncem 80. let. Od začátku 90. let začaly obě strany komunikovat prostřednictvím nevládních organizací – pekingské Asociace pro rozvoj vztahů přes Tchajwanský průliv a tchajpejského Fondu pro výměny přes průliv.

