https://cz.sputniknews.com/20220916/mzv-clr-o-navsteve-ceske-delegace-na-tchaj-wan-jsme-proti-jakymkoli-oficialnim-kontaktum-18648447.html

MZV ČLR o návštěvě české delegace na Tchaj-wan: jsme proti jakýmkoli oficiálním kontaktům

MZV ČLR o návštěvě české delegace na Tchaj-wan: jsme proti jakýmkoli oficiálním kontaktům

Čína vystupuje rozhodně proti zasahování vnějších sil do vnitřních záležitostí ČLR, prohlásila na briefingu v pátek oficiální mluvčí MZV ČLR Mao Ning, kdy... 16.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-16T10:56+0200

2022-09-16T10:56+0200

2022-09-16T10:56+0200

česko

čína

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/424/77/4247709_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_c65532acdaf07ee919e4c972835ddb22.jpg

„Čína vystupuje rozhodně proti jakýmkoli formám oficiálních kontaktů mezi zeměmi, které mají diplomatické vztahy s Čínou, a Tchaj-wanem, a jsme také rozhodně proti zasahování vnějších sil do vnitřních záležitostí Číny,“ řekla diplomatka.Mao Ning vyzvala odpovědné politiky na české straně, aby poctivě dodržovali zásadu „jedné Číny“, nedávali separatistickým silám na Tchaj-wanu „mylné signály“ a nepodkopávali politický základ rozvoje dvoustranných vztahů.Ústřední informační agentura Tchaj-wanu ve čtvrtek oznámila, že česká delegace vedená senátorem a bývalým prezidentem Akademie věd České republiky Jiřím Drahošem přicestuje na Tchaj-wan v neděli. Delegace, v jejímž složení je 14 lidí, pobude na Tchaj-wanu šest dnů.Situace kolem Tchaj-wanu se vyostřila po návštěvě předsedkyně sněmovny reprezentantů amerického kongresu Nancy Pelosiové na ostrov na začátku srpna. Čína, která považuje ostrov za jednu ze svých provincií, tuto návštěvu odsoudila, spatřila v tomto kroku podporu Spojenými státy tchajwanského separatismu a provedla rozsáhlá vojenská cvičení.Oficiální vztahy mezi ústřední vládou ČLR a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949 poté, co síly Kuomintangu v čele s Čankajšekem, které utrpěly porážku v občanské válce s komunisty, se přemístily na Tchaj-wan. Obchodní a neformální kontakty mezi ostrovem a kontinentální Čínou se obnovily koncem 1980. let. Od začátku 1990. let začaly obě strany komunikovat prostřednictvím nevládních organizací – pekingské Asociace pro rozvoj vztahů přes Tchajwanský průliv a tchajpejský Fond pro výměny přes průliv.

čína

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

čína, česká republika