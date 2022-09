https://cz.sputniknews.com/20220916/os-ukrajiny-ostrelovaly-stred-mesta-chersonu-z-himarsu-18648595.html

OS Ukrajiny ostřelovaly centrum Chersonu z HIMARSů

Nejméně jeden člověk zahynul a jeden byl zraněn v důsledku raketového útoku OS Ukrajiny na střed města Chersonu, oznámil zpravodaj Sputniku. U budovy oblastní... 16.09.2022, Sputnik Česká republika

Koncem srpna zahájily OS Ukrajiny pokusy o protiofenzívu chersonským směrem. Na ministerstvu obrany Ruska oznámili, že tyto útoky byly odraženy.Moskva provádí od 24. února speciální vojenskou operaci pro demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její úkol „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Podle slov ruského prezidenta je konečným cílem operace osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost Ruska.V průběhu speciální operace vzali ruští vojáci pod svou kontrolu část Záporožské oblasti u Azovského moře a celou Chersonskou oblast. Pracují tam nové administrativy, vysílají ruské televizní a rozhlasové stanice, byl dán do oběhu rubl. Oba regiony vyhlásily plány na zapojení do složení Ruska.

