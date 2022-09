https://cz.sputniknews.com/20220916/rusko-je-pripraveno-dodat-zdarma-hnojiva-do-rozvojovych-zemi-18650420.html

Rusko je připraveno dodat zdarma hnojiva do rozvojových zemí

Rusko je připraveno dodat zdarma hnojiva do rozvojových zemí

Rusko je připraveno bezplatně dodat hnojiva do rozvojových zemí, řekl Vladimir Putin na setkání nejvyšších představitelů členských států ŠOS. 16.09.2022

„Předevčírem jsem také informoval pana Guterrese (generálního tajemníka OSN - pozn. red.), že v námořních přístavech Evropské unie se nahromadilo 300 tisíc tun ruských hnojiv. Jsme připraveni je bezplatně převézt do rozvojových zemí,“ řekl ruský prezident.22. července byly v Istanbulu podepsány mnohostranné dohody o zrušení omezení dodávek ruských výrobků na export a o pomoci Ruska při vývozu ukrajinského obilí. Dohoda, kterou podepsali zástupci Ruska, Turecka, Ukrajiny a OSN, zahrnuje vývoz ukrajinského obilí, potravin a hnojiv přes Černé moře ze tří přístavů, včetně Oděsy.Moskva přitom opakovaně upozorňovala na to, že zahraniční partneři nedodržují uzavřené dohody: většina ukrajinských lodí míří nikoli do rozvojových zemí, ale do Evropy.Již dříve stálý představitel Ruska při OSN Vasilij Něbenzja připustil odstoupení od potravinářské smlouvy z důvodu nesplnění druhé části dohody v oblasti zajištění exportu z Ruska. Připomněl, že její platnost vyprší v listopadu. Podle prezidentského tiskového tajemníka Dmitrije Peskova vývozu ruských potravin de iure nic nebrání, ale ve skutečnosti je omezený, protože obchodní lodě nemají povolen vstup do přístavů.

