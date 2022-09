https://cz.sputniknews.com/20220917/byvaly-zamestnanec-americkeho-ministerstva-zahranici-promluvil-o-novem-zakazu-usa-vuci-ukrajine-18654859.html

Bývalý zaměstnanec amerického ministerstva zahraničí promluvil o novém zákazu USA vůči Ukrajině

Spojené státy a Velká Británie si nepřejí, aby Ukrajina uzavřela dohodu s Ruskem, a doufají, že tím prodlouží konflikt a pokusí se oslabit Rusko, řekl bývalý... 17.09.2022, Sputnik Česká republika

„Myslím, že krize v blízké budoucnosti neskončí, a to je smutné. <...> Ukrajina může zahájit jednání s Ruskem a zastavit krveprolití. Ale nejsem si jistý, že za prvé Spojené státy a za druhé Londýn to chtějí. Domnívá se také, že Kyjev má závažné důvody vzdát se některých území, která považuje za svá. „Ukrajina se může vzdát některých regionů - etnicky ruských, rusky mluvících, jejichž světonázor se liší od regionů nacházejících se blíže středu a na západě země,“ uzavřel bývalý úředník ministerstva zahraničí. Wheaton navíc poznamenal, že Washington by měl být zdrženlivější v pomoci Kyjevu a poštvávání jej proti Moskvě, protože Rusko se dívá na Ozbrojené síly Ukrajiny jako na americkou zástupnou armádu.

