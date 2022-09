Generální tajemník OSN oznámil témata jednání s Lavrovem

https://cz.sputniknews.com/20220917/generalni-tajemnik-osn-oznamil-temata-jednani-s-lavrovem-18651644.html

Guterres řekl, že 14. září posoudil tyto otázky s prezidentem RF Vladimirem Putinem. A teď se budou tato témata projednávat s Lavrovem, podotkl generální tajemník OSN.Uvedl rovněž, že dodávky ruských potravin jsou nezbytným nástrojem v boji proti krizi s hnojivy ve světě. Guterres dodal, že OSN pracuje nyní na vytvoření nezbytných podmínek ke zrušení všech omezení pro Rusko v této otázce.Valné shromáždění OSN se bude poprvé za dva roky konat v prezenčním formátu v hlavním sídle mezinárodní organizace v New Yorku ve dnech 20. až 26. září. Zasedání zahájí prezident Brazílie Jair Bolsonaro, pak promluví prezident USA Joe Biden. Podle předběžného rozvrhu vystoupí Sergej Lavrov 24. září a bude mít také kolem 20 dvoustranných schůzek.16. září na schůzce s tureckým kolegou Recepem Tayyipem Erdoganem mu Putin poděkoval za přínos k realizaci obilní dohody a vyjádřil naději, že obilí vyvážené z Ukrajiny se přece jen dostane do těch nejchudších zemí.7. září na plenárním zasedání Východního ekonomického fóra Vladimir Putin prohlásil, že v rámci obilní dohody se jen malá část potravin vyváží do chudých zemí. Navrhl přešetřit směr vývozu obilí a slíbil, že projedná tuto myšlenku se svým tureckým kolegou.8. září souhlasil Erdogan s Putinem v tom, že se ukrajinské obilí vyváží nikoli do nejchudších zemí, ale na území Evropské unie.Ministr obrany RF Sergej Šojgu a generální tajemník OSN António Guterres podepsali 22. července memorandum o napomáhání dodávkám zemědělských výrobků a hnojiv z RF na světové trhy. Současně podepsala ukrajinská delegace dohodu s Tureckem a OSN o exportu obilí. Jak později nejednou upozorňovali v Moskvě, ruská část dohody o přístupu potravin na trhy se neplní. V OSN ruské straně slíbili pomoc v zajištění přístupu potravin a hnojiv na světové trhy.

