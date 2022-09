https://cz.sputniknews.com/20220917/v-zaporozske-oblasti-promluvili-o-pokusu-kyjeva-izolovat-jadernou-elektrarnu-18650843.html

V Záporožské oblasti promluvili o pokusu Kyjeva izolovat jadernou elektrárnu

Ukrajinská vojska pokračují v ostřelování Energodaru ve snaze dosáhnout úplné izolace Záporožské jaderné elektrárny od energetického systému regionu, prohlásil... 17.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-17T09:37+0200

2022-09-17T09:37+0200

2022-09-17T09:37+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

jaderná elektrárna

„Zelenského bojovníci cílevědomě útočí na tepelnou elektrárnu a na energetickou infrastrukturu, aby ji zničili a izolovali jadernou elektrárnu od osvobozené části Záporožské oblasti,“ řekl.Rogov připomněl, že poté, co kyjevské síly poškodily elektrické vedení napájecí Záporožskou jadernou elektrárnu, a poslední, šestý energetický blok musel být odstaven, byla elektrárna převedena na napájení od dieselových generátorů.„V současné době je vedení směrem ke Kyjevem kontrolovanému území obnoveno a ukrajinská strana obnovila napájení jaderné elektrárny. Odtamtud se dodává elektrická energie. Proto se snaží udělat všechno možné, aby byla jaderná elektrárna napojena jen na jejich energetický systém,“ vysvětlil agenturní zdroj.V minulém týdnu kyjevské vedení záměrně vyřadilo z provozu elektrické vedení napájecí jadernou elektrárnu a zablokovalo také přenos energie, která se v ní vyrábí, a důsledku toho byl poslední z fungujících energetických bloků převeden do režimu „chladného odstavení“. Zásobování Energodaru elektřinou nebylo porušeno – energie se dodává reversem přes Melitopol.Záporožská jaderná elektrárna je největší v Evropě co do počtu energetických bloků a stanovené kapacity. Od března je pod ochranou ruských vojáků. Ukrajinská vojska podnikají pravidelně dělostřelecké útoky na sousední město Energodar v bezprostřední blízkosti jaderné elektrárny. Například včera ostřelovaly OS Ukrajiny pobřežní linii v okolí jaderné elektrárny a v Energodaru bylo zaznamenáno minimálně 15 zásahů.Rusko provádí od 24. února vojenskou operaci na Ukrajině. Vladimir Putin označil za její úkol „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu. Podle jeho slov je konečným cílem operace osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost Ruska.V průběhu speciální operace vzali ruští vojáci pod svou kontrolu část Záporožské oblasti u Azovského moře a celou Chersonskou oblast. Pracují tam nové správy, vysílají ruské televizní a rozhlasové stanice, byl dán do oběhu rubl. Oba regiony oznámily své plány stát se součástí Ruska.

