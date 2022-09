https://cz.sputniknews.com/20220917/zelenskyj-spojil-odmitnuti-nemecka-dodavat-zbrane-s-nacistickou-minulosti-18651782.html

Zelenskyj spojil odmítnutí Německa dodávat zbraně s „nacistickou minulostí“

Německo má „určité psychologické zábrany“ v otázce dodávek vojenské techniky kvůli jeho nacistické minulosti, prohlásil v rozhovoru pro agenturu Reuters... 17.09.2022, Sputnik Česká republika

Tyto dodávky jsou pro Ukrajinu životně důležité, řekl.Vyslovil také názor, že by se dodávky zbraní na Ukrajinu snížily, kdyby nezahájil Kyjev protiofenzívu. „Myslím si, že to byl velmi důležitý krok, který ovlivnil nebo ovlivní rozhodnutí některých jiných zemí,“ řekl ukrajinský prezident.Zahájení ukrajinské protiofenzívy oznámila koncem srpna Reuters s odvoláním na Jižní vojenské velení Ukrajiny. Ministerstvo obrany Ruska potvrdilo pokusy o ofenzívu OS Ukrajiny, označilo je však za „neúspěšné“.Na Ukrajině nejednou zkritizovali Německo za pomalé a nedostatečné poskytování vojenské pomoci. V květnu deník Die Welt napsal, že Německo snížilo dodávky zbraní na minimum. Kancléř SRN Olaf Scholz tvrdil, že tato informace neodpovídá skutečnosti. OS Ukrajiny dostaly podle jeho slov od Berlína i takové zbraně, které nemá zatím ve výzbroji Bundeswehr.Na začátku září Die Welt s odvoláním na zdroje v ukrajinské vládě napsal, že Scholz nedal povolení na dodávky Ukrajině nejnovějších německých tanků Leopard 2.Berlín odkládá dodávky tanků, protože se obává, že se Ukrajina může stát „sebejistou“ a vpadnout do Ruska, a „německé tanky se znovu ocitnou na ruském území“, napsal v červnu týdeník Der Spiegel s odvoláním na zdroje blízké německé vládě.Moskva prohlásila, že dodávky západních zbraní jí nezabrání v dosažení cílů speciální operace. Prezident RF Vladimir Putin, když mluvil o amerických zbraních dodávaných na Ukrajinu, prohlásil, že ruské síly je „louskají jako ořechy“.

