„Ozbrojené síly Ukrajiny jsou připraveny zabít děti, studující v ruských školách,“ řekla uprchlice

Všichni odjeli, skoro všichni. A kdo chce, aby někoho zabili? Když naše děti začaly chodit do ruské školy, do ruské školky. Mateřská škola u nás funguje od tří let. Rusové [školku] otevřeli od dvou. Představte si, co [to bude, když Ozbrojené síly Ukrajiny] vstoupí. Aby pozabíjeli děti? Nemělo smysl tam zůstat.