Polsko požádalo, aby Scholz vysvětlil výrok o revizi hranic

Polsko požádalo, aby Scholz vysvětlil výrok o revizi hranic

Šéf polského Byra národní bezpečnosti Pawel Soloch požádal Německo o vysvětlení výroku kancléře Olafa Scholze ohledně možnosti revize hranice mezi oběma státy.

Německý kancléř Olaf Scholz dal na srozuměnou Polsku na ceremonii předání ceny M100 Media Award v Postupimi za přítomnosti bývalého šéfa Evropské rady a nynějšího lídra polské opozice Donalda Tuska, že bude-li žádat od Německa reparace, odpoví na to požadavkem o revizi polsko-německé hranice.Scholz se obrátil na Tuska a řekl, že dohody uzavřené Willym Brandtem a dalšími mají „velký význam, “ a zdůraznil, že polsko-německá hranice byla „vyznačena jednou provždy.“ „Po staletích našich dějin bych nechtěl, aby někteří lidé šťourali v historických knihách a vyhledávali možnost revize toho, co bylo ustáleno,” prohlásil Scholz. “Šéf polského Byra národní bezpečnosti Pawel Soloch prohlásil v polské televizi, že „aby se po tomto výroku vrátila důvěra, mají z německé strany, bezprostředně od kancléře zaznět slova, jež by to důkladně vysvětlila.“Soloch nepochybuje, že Scholz učinil toto prohlášení právě kvůli pokračujícímu sporu o válečné reparace. „Nebyla to náhoda. Skutečnost, že to (pozn. prohlášení Scholze) bylo ponecháno bez pokusu ani tak o zaretušování, jako o podrobné vysvětlení z německé strany, může probudit nejhorší asociace, “ dodal Soloch.Polská vláda předtím prohlásila, že žádá na Německu 6,2 bilionu zlotých (přibližně 1 3 bilionu dolarů) jako reparace za škody z Druhé světové války. Německá vláda nejednou prohlásila, že nehodlá platit Polsku, v Berlíně mají za to, že již zaplatili dost velké reparace, a že nejsou důvody k zpochybnění polského odmítnutí reparací v roce 1953.

