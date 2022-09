https://cz.sputniknews.com/20220919/verejna-komora-dlr-se-obratila-na-pusilina-s-zadosti-o-provedeni-referenda-o-pripojeni-k-rf-18661270.html

Veřejná komora DLR se obrátila na Pušilina s žádostí o provedení referenda o připojení k RF

Veřejná komora DLR se obrátila na Pušilina s žádostí o provedení referenda o připojení k RF

Veřejná komora DLR se obrátila na Denise Pušilina s žádostí o uspořádání referenda o otázce připojení republiky k Ruské federaci 19.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-19T18:08+0200

2022-09-19T18:08+0200

2022-09-19T18:18+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

rusko

donbas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/116/20/1162057_0:0:2871:1614_1920x0_80_0_0_ca7201c9d3254081fee44ee024c71c26.jpg

„Chceme, aby hranice Ruské federace ležela mezi námi a Ukrajinou. Chceme se opět stát součástí jedné velké vlasti - Ruska. Lidé na Donbasu si to zaslouží. V souvislosti se vším výše uvedeným žádám hlavu republiky Denise Vladimiroviče Pušilina a Lidovou radu DLR, aby učinili odpovídající historické rozhodnutí o okamžitém provedení referenda,“ uvedl předseda komory Alexej Kofman..O podobných požadavcích místních obyvatel zase hovořil i zástupce vedoucího správy Chersonské oblasti Kirill Stremousov.Dříve Veřejná komora Luhanské lidové republiky se obrátila na hlavu republiky s podnětem k okamžitému vypsání referenda o jejím uznání za subjekt Ruské federace.Moskva provádí od 24. února speciální vojenskou operaci zaměřenou na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její úkol „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Podle slov ruského prezidenta je konečným cílem osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které by zaručily bezpečnost samotného Ruska.V průběhu speciální operace vzali ruští vojáci pod svou kontrolu Chersonskou oblast a část Záporožské oblasti u Azovského moře, obsadili taková města, jako jsou Cherson, Melitopol a Berďansk, a odřízli Ukrajinu od Azovského moře. V obou regionech byly zřízeny nové správy, začalo vysílání ruských televizních a rozhlasových stanic. Obě oblasti oznámily své plány stat se součástí Ruska.

https://cz.sputniknews.com/20220918/ukrajinci-pisou-ze-me-chteji-zabit-sportovec-monson-uvedl-ze-mu-vyhrozuji-kvuli-podpore-donbasu-18654688.html

rusko

donbas

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, donbas