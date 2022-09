https://cz.sputniknews.com/20220920/eu-projedna-zruseni-prava-veta-na-sankce-proti-rusku-18662475.html

EU projedná zrušení práva veta na sankce proti Rusku

Evropská unie hodlá projednat změnu zásad přijímání rozhodnutí, aby byly členské země zbaveny možnosti vetovat společné návrhy, například, zavedení sankcí... 20.09.2022, Sputnik Česká republika

Lührmannová novinářům řekla, že mnohé akce Evropské unie jsou blokovány kvůli názoru jen jednoho z členských států unie, a proto se EU zamýšlí nad přechodem k jinému mechanismu přijímání rozhodnutí. „Jsem dost optimistická ohledně toho, že se dá dosáhnout pokroku v otázce hlasování kvalifikovanou většinou… Projednáváme oblasti, v nichž by to bylo možné, zejména v oblasti společné zahraniční politiky a politiky bezpečnosti. Myslím si, že by to nemělo zabránit našim akcím v budoucnu,“ vysvětlila ministryně.Novináři také uvedli s odvoláním na dokument Rady Evropy, že několik delegací je ochotno projednat možnost uplatnění podobného mechanismu přechodu od zásady jednomyslnosti k zásadě většiny pro otázky sankcí, lidských práv nebo společné bezpečnostní a obranné politiky. Avšak, jak zdůrazňují autoři, platné právo veta může zabrzdit projednání jeho zrušení.

