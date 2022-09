https://cz.sputniknews.com/20220920/media-ze-strachu-pred-zimou-zacali-evropane-krast-drivi-18661612.html

Média: ze strachu před zimou začali Evropané krást dříví

S blížící se zimou Evropané stále více propadají zoufalství, v řadě regionů se už zaznamenává nedostatek dříví a jeho krádeže, píše The Washington Post. 20.09.2022, Sputnik Česká republika

„Ve Velké Británii nemajetní obyvatelé nechávají svá domácí zvířata, a školy upozorňují na to, že kvůli růstu cen elektrické energie si už nemohou dovolit nákup nových učebnic. V Polsku uvažují úředníci o možnosti rozdávat protidýmové masky, protože je zcela pravděpodobné, že v zimě budou muset Poláci spalovat smetí, aby se ohřáli,“ uvádí se v článku.V několika evropských zemích se už zaznamenává nedostatek a prudký růst cen „paliva poslední naděje“ – dříví, píše autor příspěvku. Přitom se břevna kradou přímo z náklaďáků, a na webu se objevují falešné stránky, na nichž prodávají podvodníci neexistující dříví.Jednou z nejvíce postižených zemí je Německo. Obyvatele Mnichova Jorga Mertense šokoval srpnový účet za elektrickou energii, částka se zvýšila o 70%. „Mám strach,“ přiznal se Němec, který kvůli těžké nemoci musí žít jen na důchod. Mertens podotkl, že po zaplacení účtů za elektřinu a topení zůstane mu pouhých 365 eur na potraviny, léky a dopravu.Za vzniklé situace musí důchodce vybírat, na čem má šetřit – na jídle, hygienických potřebách nebo zimní obuvi. „Když o tom přemýšlím, zaplavuje mě jakoby vlna žáru, těžko se mi dýchá,“ dodal.Berlínský kominík Norbert Schkrobek, po jehož službách se prudce zvýšila poptávka, protože se Němci snaží obnovit a dát do pořádku pece na dříví, je naladěn skepticky.Berlínský vědec Vinzenz Schoenfelder je velmi nespokojen s tím, že se Německo ocitlo v epicentru boje Washingtonu s Moskvou.A mezitím Američané „to pozorují z bezpečné vzdálenosti,“ poznamenal Schoenfelder.Podle slov analytika Christopha Butterwegge, do zimy budou mnohé německé domácnosti dávat 20 až 30% svých příjmů na zaplacení elektřiny, což podnítí růst úrovně energetické bídy.„Objeví se mnoho lidí, kteří budou muset volit, jestli mají hladovět nebo mrznout,“ varoval Butterwegge.

