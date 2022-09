https://cz.sputniknews.com/20220920/slovensko-uz-musi-povedat-dost-blaha-veri-ze-sa-dnes-opozicia-na-celonarodnom-proteste-zjednoti-18662578.html

„Slovensko už musí povedať– dosť.“ Blaha verí, že sa dnes opozícia na celonárodnom proteste zjednotí

„Slovensko už musí povedať– dosť.“ Blaha verí, že sa dnes opozícia na celonárodnom proteste zjednotí

Dnes v Bratislave medzi 17 a 20 h prebehne protivládny protest, ktorý je zameraný okrem iného aj na zdražovanie. Organizátorom akcie je strana SMER-SD, ktorá... 20.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-20T12:34+0200

2022-09-20T12:34+0200

2022-09-20T12:34+0200

názory

slovensko

ľuboš blaha

smer-sd

robert fico

národní rada sr

protest

demonstrace

opatření

vláda slovenské republiky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1133/04/11330439_0:0:2040:1148_1920x0_80_0_0_25307573c52b9944ba0d6d90e2cd942e.jpg

Pán poslanec, mohli by ste zhrnúť, čo je hlavným cieľom dnešného protestu?Ľuboš Blaha: Ide o veľký celonárodný protest proti vláde a proti extrémnemu zdražovaniu. Odmietame sankcie, odmietame sebavražednú politiku EÚ a rovnako odmietame servilné postoje slovenskej vlády. Veľkou inšpiráciou pre nás bola Praha, kde sa stretlo okolo 100 tisíc ľudí – aj na Slovensku rastie odpor voči vláde a ľudia už nevládzu platiť účty za energie a potraviny. Preto sme ako strana SMER-SD zvolali protest, na ktorý sme pozvali všetky opozičné strany a občianskych aktivistov - bez ohľadu na stranícke tričká. Prvá časť protestu bude občianska - vystúpia známi aktivisti ako Eduard Chmelár či Judita Laššáková. V druhom bloku budú vystupovať všetky opozičné strany, ktoré majú záujem prísť. Pozvali sme všetkých. Cítime zdola obrovský tlak na to, aby sa opozícia v takýchto dramatických chvíľach netrieštila a urobila celonárodný protest - chopili sme sa toho a verím, že ľudia prídu. Slovensko už musí povedať - dosť.Podľa prieskumu agentúry IPSOS v otázke riešenia súčasnej koaličnej krízy sa 61 % respondentov prikláňa k predčasným voľbám. Môžeme tvrdiť, že iniciatíva predsedu strany SMER-SD Roberta Fica zodpovedá prianiu väčšine obyvateľstva?Áno, drvivá väčšina Slovákov chce zmenu. Matoviča ako lídra najväčšej vládnej strany OĽaNO nenávidí takmer 90% ľudí, vládne strany majú dokopy podporu asi 12%, nemajú väčšinu v parlamente, na Slovensku je vlastne bezvládie a chaos... V takýchto ťažkých časoch, kedy by mala vláda chrliť opatrenia na pomoc ľuďom. Toto je neudržateľné. Ale oni sa držia svojich teplých kresiel ako pijavice - preto musíme zapojiť ulicu. Viackrát ukázala, že sa boja jedine ľudí. Nič iné ich od válovov nevyženie - iba ľudia. Robert Fico je dnes jediný vyzývateľ vlády, ktorý vie mobilizovať masy a ukázať alternatívu - je lídrom opozície a ja osobne verím, že aj budúci premiér. A toho sa neoliberálna pravica, ktorá dnes na Slovensku vládne, bojí najviac. Preto sa nás snaží kriminalizovať, berú nám slobodu prejavu a zastrašujú nás. Nepomôže - ich éra končí a Slovensko sa onedlho vráti k zdravému rozumu.Čo sa týka možných riešení súčasnej krízy, zaznieva možnosť vymenovania úradníckej vlády (podpora 39 %). Čím sa táto možnosť odlišuje od demisie a vzniku novej vlády?Išlo by o Čaputovej vládu. Ak by padla aktuálna vláda a nedošlo by k predčasným voľbám, prezidentka by mohla skúsiť vymenovať úradnícky kabinet. To by bola zhruba rovnaká katastrofa ako je to dnes. Čaputová je vyhranene liberálna, proamerická a protiruská politička. Obklopuje sa neoliberálnymi extrémistami ako Ivan Mikloš, ktorý kedysi asistoval pri rozpredaji slovenského strategického majetku. Ak by vymenovala úradnícku vládu, bol by to možno ešte väčší extrém, ako dnes - Slovensko by sa premenilo na čistú americkú kolóniu. Ale takáto vláda by musela získať dôveru parlamentu, čo je krajne nepravdepodobné. Jediné udržateľné riešenie sú predčasné voľby.Prezidentke Zuzane Čaputovej často vyčítajú, že sa obrátila na Ústavný súd SR kvôli jednej referendovej otázke, čím vlastne brzdí vypísanie referenda. Považujete túto kritiku za opodstatnenú?Áno, prezidentka Čaputová už druhýkrát zmarila referendum. V minulosti sa referendum o predčasných voľbách konalo už dvakrát, nikto nikdy nespochybňoval, že ľud je suverén a môže odvolať vládu. Až prišla Čaputová a začala to spochybňovať. Výsledkom je, že Slovensko sa stalo jedinou krajinou v EÚ, v ktorej sa prakticky nedá rozpustiť parlament a vyriešiť vládnu krízu predčasnými voľbami - aj keby sme nemali vládu, musíme tam sedieť a svietiť a kúriť. A všetko kvôli Čaputovej. 600 tisíc ľudí jej pred rokom predložilo petíciu a ona ju de facto hodila do koša. Keby vypísala referendum, už mohlo byť po Matovičovi a Slovensko by malo nové voľby a novú stabilnú vládu. A Čaputová do toho ide znova - zase poslala petíciu, tentoraz 400-tisíc občanov, na Ústavný súd. Tým zmarila nádej na úspešné referendum, pretože my sme chceli referendum na 29.októbra, kedy sa u nás konajú komunálne voľby, na ktoré príde veľa ľudí. Na referende musíte mať 50-percentnú účasť, aby bolo úspešné - demokracii mohlo veľmi pomôcť, ak by ľudia dostali túto šancu. Čaputová to zarezala. Zjavne niekto veľmi potrebuje vládu, ktorá posiela zbrane na Ukrajinu a šíri protiruskú hystériu.V utorok 20. septembra sa bude v Národnej rade jednať o zmene dvoch energetických zákonov umožňujúcich zastropovanie cien elektriny a plynu okrem iného pre domácnosti. Bude tento krok podľa Vás účinný? Mali by sa rovnaké opatrenia vzťahovať aj na strategické priemyselné podniky?Naša strana SMER-SD už takmer rok hovorí o tom, že vláda musí riešiť extrémne zdražovanie. Všetky naše schôdze parlamentu, ktoré sme zvolávali, nám vládny valec zablokoval. A teraz, v hodine dvanástej, prichádzajú s opatreniami, ktoré nemajú premyslené, nemajú na ne vládnu väčšinu, a nemajú doriešené ani ich finančné krytie. Je to doslova sabotáž štátu. Dvoma slovami - je to málo a je to neskoro. My samozrejme podporíme každú zmysluplnú pomoc, ale uvedomme si dve veci: kým sa nezbavíme nezmyselných protiruských sankcií a tejto šialenej vlády, takéto opatrenia sú len presúvaním nábytku v horiacom dome. Áno, musíme pomôcť tým najslabším, a to dramaticky viac, než navrhuje vláda. My sme navrhovali 1500 eur do slovenských domácností. V hre sú aj plynové vratky, s ktorými sme kedysi prišli my a ide o úspešný projekt. Osobitný dôraz musíme klásť na pomoc seniorom - na tých sa vláda úplne vykašľala. A ak chceme bojovať s hromadným prepúšťaním, musíme pomôcť aj slovenským podnikom, to je samozrejmé. Ale v prvom rade musíme riešiť príčiny problémov, nielen hasiť dôsledky. Zrušiť sankcie a zrušiť diletantskú vládu - to sú naše dve základné výzvy.EK navrhla stopnúť Maďarsku 7,5 mld. eur kvôli porušovaniu princípov právneho štátu a nedostatočnému boju proti korupcii. Aké posolstvo to v sebe nesie pre Slovensko a ďalšie štáty?Je verejné tajomstvo, že Maďarsko je trestané za to, že má iný názor na vojnu na Ukrajine, odmieta sankcie, odmieta posielať zbrane Zelenského režimu a chce mať korektné vzťahy s Ruskom. Presne to si želá aj väčšina Slovákov a naša strana SMER-SD bude nasledovať príklad Maďarov, ak sa vráti k moci. Máme očakávať rovnaké tresty do Bruselu? Toto je tá sloboda a demokracia, o ktorej hovoria západní liberáli? Že keď neskáčeš, ako Brusel píska, tak ťa budeme pokutovať? Považujeme to za škandál a Slovensko by sa malo proti tomuto kroku Bruselu tvrdo postaviť – nejde len o Maďarov, zajtra to môžeme byť my, Slováci. Ide o princíp. Takéto vážne ohrozenie národnej suverenity nemôžeme dopustiť, ľudia na to reagujú v strednej Európe mimoriadne citlivo. Môže to byť začiatok konca EÚ.

https://cz.sputniknews.com/20220428/fico-se-kvuli-plynu-pustil-do-hegera-takhle-se-nechova-premier-ale-posluhovac-cizich-zajmu-18236502.html

https://cz.sputniknews.com/20220918/ek-navrhla-odebrat-madarsku-prostredky-z-rozpoctu-eu-18656017.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

slovensko, ľuboš blaha, smer-sd, robert fico, národní rada sr, protest, demonstrace, opatření, vláda slovenské republiky, zdražení, energie, účet, společnost, referendum