https://cz.sputniknews.com/20220921/eu-muze-zareagovat-na-referenda-na-donbasu-novymi-sankcemi-18665272.html

EU může zareagovat na referenda na Donbasu novými sankcemi

EU může zareagovat na referenda na Donbasu novými sankcemi

Evropská unie může kvůli referendům na Donbasu zavést vůči Rusku sedmý balík sankcí, mj. další omezení ve sféře obchodu a cestovního ruchu, oznámil portál... 21.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-21T10:34+0200

2022-09-21T10:34+0200

2022-09-21T10:34+0200

svět

rusko

ukrajina

referendum

eu

sankce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/552/05/5520581_0:196:3073:1924_1920x0_80_0_0_0281ed32570215197c49ff82c6552b66.jpg

Dříve bylo oznámeno, že referenda o zapojení do složení Ruské federace budou uspořádána ve dnech 23. až 27. září v DLR, LLR, Chersonské a Záporožské oblastech.Podle informace portálu může nový balík sankcí zahrnovat mj. rozšíření seznamů osob, které se podílejí na organizování a provádění referend. Mohou být také zavedeny „sankce proti místním úředníkům a zákaz obchodu, turistiky a financování“ v těchto regionech, uvádí se v příspěvku.Nejmenovaný představitel EU podotkl, že mohou být zavedeny také nové sektorové sankce, uvedl ale, že není jasné, jestli se podaří dosáhnout jednomyslnosti v této otázce.Několik diplomatů EU ze své strany prohlásilo, že „vidí jen málo šancí na nový balík sankcí, zejména s ohledem na to, že Maďarsko ho bude nejspíše vetovat, anebo zabrzdí tato úsilí“.Veřejné komory DLR a LLR se obrátily 19. září na vedoucí představitelé republik Děnisa Pušilina a Leonida Pasečnika s návrhem uspořádat neodkladně referenda o zapojení do složení Ruska. Den na to úřady DLR a LLR oznámily, že se referendum bude konat ve dnech 23. až 27. září. Také 20. září oznámily své plány na uspořádání referend ve stejném termínu administrativy Chersonské a Záporožské oblasti. Jak zdůraznili představitelé těchto regionů, zapojení do složení Ruska zajistí bezpečnost jejich území a obnoví historickou spravedlnost. Podle jejich názoru je toto rozhodnutí nanejvýš nutné v podmínkách neustálých teroristických útoků ze strany nacionalistické ukrajinské moci a členských zemí NATO, které dodávají zbraně pro vraždu pokojného obyvatelstva.

https://cz.sputniknews.com/20220921/vladimir-putin-vyhlasil-v-rusku-castecnou-mobilizaci-18664592.html

rusko

ukrajina

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, ukrajina, referendum, eu, sankce