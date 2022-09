Obyvatelé Doněcku vypráví o ostřelování města ukrajinskými jednotkami, při kterém zahynulo 13 lidí

Je to děsivé, je to velmi děsivé. Bojíš se, nemůžeš spát ve dne ani v noci. Každou vteřinu žijete v tomto strachu. A v naději, že se jednou Ukrajina umoudří nebo celý svět dostane rozum. A oni to pochopí, zastaví Ukrajinu, zastaví celý svět! Aby Spojené státy a všechny ostatní země přestaly dodávat zbraně. Aby nás zachránili!