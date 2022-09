https://cz.sputniknews.com/20220921/spojenym-statum-predpovedeli-vybuch-na-vlastnim-minovem-poli-18665137.html

Spojeným státům předpověděli „výbuch" na vlastním minovém poli

Spojeným státům předpověděli „výbuch“ na vlastním minovém poli

„Agresivní" opatření amerického Federálního rezervního systému způsobila anomální růst dolaru, za něhož musí znovu zaplatit celý svět, časem ale i samy USA...

Jak připomínají noviny, v úterý a ve středu provádí Federální rezervní systém (Fed) USA poradu, na níž bude hlavní otázkou zvýšení úrokových sazeb, přitom mnozí očekávají, že za účelem zastavení inflace zvýší Fed sazby nejméně o 75 základních bodů.V USA to bude již páté zvýšení diskontních sazeb zaměřené na snížení vysokého inflačního tlaku v USA. Avšak, jak podotýkají noviny, budeme-li hledat příčiny, zjistíme, že „je to nevyhnutný následek slepého a neomezeného tištění peněz v zemi kvůli zachování „prosperity“.V důsledku toho upevňující se dolar „znovu a znovu rozřezává svět jako ostrá čepel“, a přitom, zatímco politická elita ve Washingtonu vychvaluje mýtus o „americkém systému“, tisíce chudých rodin po celém světě „na to doplácejí“. „Skrývat krizi věčně ale není možno. Washington neustále klade miny, nikdy je ale nezneškodňuje. Takže časem samy USA vyletí do povětří na tomto minovém poli. O nekompetentnosti finančního vedení země svědčí řada zvýšení úrokových sazeb, která napomáhají anomálnímu růstu kurzu americké měny,“ zdůrazňuje Global Times.Jak podotýkají noviny, ať už jde o finanční krizi z roku 1997 nebo o světovou finanční krizi z roku 2008, svět „zakopává neustále o stejný kámen,“ který „už není tak pevný“.Přitom optimálním způsobem, jak zadržet „zběsilou hegemonii“, je přechod k opravdové mnohostrannosti, píše Global Times. „Nestabilita a křehkost finančních trhů je znovu všem viditelná. Právě v takových okamžicích musí světové společenství usilovat o spolupráci a budovat spolehlivý, komplexní, dlouhodobý a mnohastranný globální finanční systém. A dělat to je třeba bez meškání,“ píšou v závěru noviny.Roční inflace v USA se podle výsledků srpna zpomalila méně, než se předpokládalo – na 8,3% z 8,5%, analytici však očekávali snížení na 8,1%. Dříve v září předseda Federálního rezervního systému USA Jerome Powell potvrdil, že regulátor bude pokračovat v aktivní politice zaměřené na snižování inflace, dokud nedosáhne potřebného výsledku. Přitom si zachovává Fed inflační očekávání na úrovni 2%.

