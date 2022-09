Vladimir Putin vyhlásil v Rusku částečnou mobilizaci

https://cz.sputniknews.com/20220921/vladimir-putin-vyhlasil-v-rusku-castecnou-mobilizaci-18664592.html

Ruský prezident Vladimir Putin ve svém projevu k ruskému národu uvedl, že hlavní cíl speciální vojenské operace zůstává nezměněn – osvobození celého území... 21.09.2022, Sputnik Česká republika

Mobilizační akce začnou již dnes.„Odvodu do vojenské služby budou podléhat pouze občané, kteří jsou v současné době v záloze a především ti, kteří sloužili v ozbrojených silách, mají určité vojenské odbornosti a relevantní zkušenosti. Osoby povolané k vojenské službě před odesláním k jednotkám bezpodmínečně projdou dalším vojenským výcvikem s přihlédnutím ke zkušenostem ze speciální vojenské operace,“ uvedl Putin.Ruský prezident dále sdělil, že cílem Západu je oslabit, rozdělit a zničit Rusko: „Přímo říkají, že rok 1991 dokázal rozdělit SSSR a nyní nastal čas pro Rusko."Putin zdůraznil, že Rusko podpoří rozhodnutí obyvatel Donbasu, Záporožské a Chersonské oblasti.Vladimir Putin slíbil, že poskytne bezpečné podmínky pro konání referend v LLR, DLR, Záporožské a Chersonské oblasti: Podle Putina dal Západ Kyjevu přímý příkaz, aby narušil všechny dohody s Ruskem dosažené během jednání. Ve Washingtonu, Londýně, Bruselu přímo tlačí na Kyjev, aby přesunul vojenské operace na území Ruska, řekl ruský prezident „Už se netají tím, že Rusko musí být poraženo všemi prostředky na bitevním poli, po kterém bude následovat zbavení politické, ekonomické, kulturní, obecně jakékoli suverenity, s úplným drancováním naší země. Do hry vstoupilo i jaderné vydírání. Hovoříme nejen o Západem podporovaném ostřelování Záporožské jaderné elektrárny, které hrozí jadernou katastrofou, ale také o prohlášeních některých vysokých představitelů předních států NATO o možnosti a přípustnosti použití zbraní tzv. hromadné ničení, jaderné zbraně proti Rusku,“ zmínil Putin.Putin upozornil na to, že při ohrožení územní celistvost Ruska Moskva využije všechny dostupné prostředky ochrany. „Naše země má také různé prostředky ničení a v jednotlivých složkách modernější než země NATO. Při ohrožení územní celistvosti naší země, k ochraně Ruska a našeho lidu, využijeme všechny prostředky, které máme k dispozici, není to blaf. Občané Ruska si mohou být jisti, že územní celistvost naší vlasti, naše nezávislost a svoboda budou zajištěny všemi prostředky, které máme k dispozici," řekl ruský prezident. 21. února ruský prezident Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a doporučení poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR a 24. února brzy ráno zahájilo Rusko speciální vojenskou operaci za účelem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Putin uvedl, že úkolem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Konečným cílem operace je podle prezidenta osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost samotného Ruska.

