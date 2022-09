https://cz.sputniknews.com/20220922/danko-zapad-dnes-neuvazuje-racionalne-vlna-nespokojenosti-s-energetickou-katastrofou-je-obrovska-18667634.html

Danko: Západ dnes neuvažuje racionálně. Vlna nespokojenosti s energetickou katastrofou je obrovská

Předseda strany SNS a bývalý šéf Národní rady SR Andrej Danko se vyjádřil k referendům a mobilizaci v Rusku. V přístupu EU k Ukrajině vidí absenci objektivity... 22.09.2022, Sputnik Česká republika

Pane předsedo, ve včerejším proslovu ruský prezident Putin a následně i ministr obrany Šojgu uvedli, že na Ukrajině se nyní odehrává válka kolektivního Západu a NATO proti Rusku. Jak toto tvrzení hodnotíte?Andrej Danko: To, co se děje na Ukrajině, je velké neštěstí i pro Evropu samotnou. Z pohledu Slovenska si přejeme, aby začala mírová jednání. Máme velmi málo informací, protože média v Evropské unii zkreslují fakta.Šojgu poznamenal, že mnozí z „mladých“ členů Evropské unie již vyprázdnili své zásobníky starých sovětských zbraní, aby vyzbrojili Ukrajinu. Je tento krok podle Vás výhodný pro samotné evropské státy z hlediska obnovení jejich technické výbavy?Jsme proti jakémukoli dodávání zbraní na Ukrajinu. Evropa by neměla řešit lokální problém Ukrajiny a Ruské federace. Pokud by byla Evropa objektivní, vyjádřila by se i k problému Arménů s Ázerbájdžánem. Z pozice předsedy politické strany jsem vždy proti zasahování do jakýchkoli jiných problémů, které nesouvisejí se Slovenskou republikou. Jsme proti dodávkám zbraní na Ukrajinu. Takové jednání zejména představitelů Evropské unie, kteří v posledním období schválili miliardové půjčky a hovoří o dodávkách tanků, je v příkrém rozporu se zájmy Evropy samotné.Ukrajinská armáda pravidelně zaměřuje své útoky na civilisty. Proč podle vás jsou v médiích tato fakta a video svědectví zamlčována?Tak jak jsem řekl, média zkreslují informace. První obětí každého konfliktu nebo války je vždy pravda.Nedávno byly vyhlášeny termíny provedení referend ve čtyřech oblastech: LLR, DLR, Záporožské a Chersonské oblasti. Pomůže podle vás tento krok zajistit větší bezpečnost občanů těchto území proti útokům ukrajinské armády a diskriminačnímu zacházení s obyvateli a novou správou oblastí?V oblasti Luhanska a Doněcka se dlouhodobě neřešily problémy. Heroizování lidí jako Bandera je bezprecedentní z hlediska historie. I my na Slovensku víme, kdo byl Bandera, jak se ho naši lidé v poválečném období báli. Návrat do minulosti je vždy velkým neštěstím. Rovněž Ukrajina nezvládla přístup ke svým národnostním menšinám a ve snaze rozvoje ukrajinského jazyka potlačovala jakákoli jiná práva národů.Již v úterý USA a ve středu i lídři evropských států prohlásili, že v případě vyhlášení referend na zmíněných územích nebude uznána jejich právoplatnost. Navíc USA uvedly, že provedení referend nezůstane bez reakce. Jaké další kroky mohou západní státy podniknout, aby neublížily svému vlastnímu zabezpečení energetickými zdroji?To, co udělají západní státy, nelze předpovědět. Západ dnes neuvažuje racionálně. Vidíme to i na jednání představitelky Ursuly von der Leyenová, která na jedné straně jako Němka chce podporovat dodávky zbraní a financí na Ukrajinu, na druhé straně však svému národu, Němcům, ubližuje tím, že blokuje Nord Stream 2, který byl stavěn Ruskou federací a Německem. I Němci jako samotné obyvatelstvo trpí. Vlna nespokojenosti s energetickou katastrofou, která Evropě hrozí, je obrovská. Evropa ve věci energií táhne za kratší konec.Jaký je Váš názor na vyhlášenou částečnou mobilizaci v Rusku? V čem to může změnit strategii NATO a EU v jejich postoji vůči konfliktu na Ukrajině?Otázku částečné mobilizace v Rusku beru jako interní věc, rozhodnutí prezidenta RF mi nepřísluší komentovat. Rozlišoval bych strategii NATO a strategii Evropské unie. Problémem Evropské unie je, že nemá vlastní kolektivní bezpečnost. NATO do sebe zahrnuje i členské státy, které nejsou členy Evropské unie. A tady je zásadní problém. V NATO jsou Spojené státy americké, které mají často jiné zájmy než samotné státy Evropské unie. Je tam například i Turecko, které svou pozici dominantně ve svém regionu využívá tak, jak se mu hodí. Jsem přesvědčen, že Evropská unie by měla mít jednotnou zahraniční politiku a jednotnou obranu. Možná ani konflikt na Ukrajině by nevznikl, kdyby EU nepodlehla zájmům NATO.

