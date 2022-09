https://cz.sputniknews.com/20220922/mluvci-ruskeho-ministerstva-zahranici-usvedcila-bidena-z-nespravneho-citovani-putina-18668236.html

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí usvědčila Bidena z nesprávného citování Putina

Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová označila za „neslušné “ nesprávné citování prezidentem USA Joem Bidenem výroku Vladimira Putina... 22.09.2022, Sputnik Česká republika

„Co se týče projevu prezidenta USA, považuji za absolutně neslušné to, čím začal.“ <…> Není to neslušné proto, že nemají nic jiného na starosti, nebo že nemají právo zasahovat do záležitostí jiných zemí. <…> Jde o to, že začal údajným citátem z projevu ruského prezidenta. Prověřili jsme to, jako děláme vždy, Bidenův výrok. Biden to jasně řekl, ale ruský prezident nikoliv,” vysvětlila diplomatka v živém vysílání Solovojov Live.Zacharovová zdůraznila, že prezident USA „zaznamenal to, o čem se dnes mluví v amerických médiích.Biden včera večer prohlásil z tribuny Valného shromáždění OSN, že prezident Ruska prý otevřeně hrozí nasazením jaderné zbraně, což znamená, že Moskva ignoruje režim nešíření.Tento výrok zazněl několik hodin po projevu Putina k občanům, v kterém prohlásil, že Západ překročil v protiruské rétorice všechny hranice, a že na adresu Ruska znějí stálé výhrůžky. Prezident zdůraznil, že jde o jaderné vydírání ze strany Západu. Putin připomněl USA a jejich spojencům z NATO, že Rusko předčí zahraniční vojenskou techniku v některých komponentách, a varoval ty, kteří se pokoušejí hrozit naší zemi jadernou zbraní, že se „větrná růžice může obrátit jiným směrem.“

