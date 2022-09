Vučić poukázal členům OSN na dvojí míru vůči Ukrajině a Srbsku

https://cz.sputniknews.com/20220922/vuci-poukazal-clenum-osn-na-dvoji-miru-vuci-ukrajine-a-srbsku-18667514.html

Hlava srbského státu se účastní zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.Zdůraznil, že oficiální Bělehrad je zastáncem mírového překonání problému a hájí stabilitu v balkánském regionu.Ozbrojená konfrontace albánských separatistů z Kosovské osvobozenecké armády, srbské armády a policie vyústila do bombardování Svazové republiky Jugoslávie (SRJ). která se tehdy skládala ze Srbska a Černé Hory, letectvem NATO.Vojenská operace byla podniknuta bez schválení RB OSN a na základě tvrzení západních států, že vláda SRJ konala etnické čistky v kosovské samosprávě a způsobila tam humanitární katastrofu. Letecké útoky Severoatlantické aliance trvaly od 24. března do 11. června 1999 a měly za následek smrt více než 2 500 lidí včetně 87 dětí, a také škody ve výši 100 miliard dolarů.Kosovské albánské struktury v Prištině vyhlásily 17. února 2008 jednostranně nezávislost na Srbsku. Tuto částečně uznanou republiku neuznalo Srbsko, Rusko, Čína, Írán, Španělsko, Řecko, a řada dalších států.

