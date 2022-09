https://cz.sputniknews.com/20220923/americky-diplomat-uvedl-kdy-mohou-byt-finsko-a-svedsko-prijaty-do-nato-18676074.html

Americký diplomat uvedl, kdy mohou být Finsko a Švédsko přijaty do NATO

Velvyslanec USA v Helsinkách Douglas Hickey si myslí, že Finsko a Švédsko mohou být přijaty do NATO do konce tohoto roku, oznámily americké noviny Politico. 23.09.2022, Sputnik Česká republika

Podotýká se, že jenom tři z 30 členských zemí NATO mají ještě ratifikovat zapojení Finska a Švédska do aliance: Slovensko, Maďarsko a Turecko. Přitom, jak píšou noviny, má se za to, že Maďarsko a Turecko s definitivním rozhodnutím počkají až do roku 2023.Finsko a Švédsko na pozadí ruské speciální vojenské operace na Ukrajině doručily 18. května generálnímu tajemníkovi NATO své přihlášky na vstup do aliance. Ankara zpočátku zablokovala zahájení procesu projednání těchto přihlášek, avšak 29. června podepsaly Turecko, Švédsko a Finsko memorandum v oblasti bezpečnosti, v němž se bere ohled na znepokojení Ankary. Turecko ze své strany odvolalo námitky proti vstupu těchto dvou evropských zemí do NATO.

