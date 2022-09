Geopolitická situace ve světě postupuje k velmi velkému konfliktu, prohlásil prezident Srbska Vučić

„U nás (v Srbsku) budou větší důchody a mzdy, mnohem vyšší, než růst inflace, znatelně větší minimální mzdy, to jsou dobré zprávy. Když se mne ale zeptáte, jestli jsou dobré zprávy ze světa, o tom, že skončí konflikty a válka – to ne, neskončí brzy, a bude jenom hůř. Kdy jsem vám to říkal stokrát, nazývali jste mě „královnou dramatu“ a bláznem, a v konečném důsledku se ukázalo, že jsem měl pravdu,“ řekl Vučić novinářům na okraj zasedání VS OSN ve čtvrtek.