https://cz.sputniknews.com/20220924/biden-rozzlobil-americany-kdyz-se-priznal-ke-znamosti-s-dvanactiletou-divkou-18680709.html

Biden rozzlobil Američany, když se přiznal ke známosti s dvanáctiletou dívkou

Biden rozzlobil Američany, když se přiznal ke známosti s dvanáctiletou dívkou

Prezident USA Joe Biden na schůzce s učiteli promluvil o tom, že se seznámil s dvanáctiletou dívkou, když mu bylo 30 let, a vyvolal tím kritiku ze strany... 24.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-24T16:35+0200

2022-09-24T16:35+0200

2022-09-24T16:35+0200

svět

joe biden

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/18312034_0:0:2919:1643_1920x0_80_0_0_3df0b1f11e9c8b0db2a02b9684ed54b2.jpg

Biden přerušil svůj projev o změně klimatu, když zahlédl v davu známou ženu, a řekl, že by ho měla pozdravit.Neuvedl charakter vztahu mezi dospělým mužem a nezletilou dívkou, podotkl však, že mu „pomohla udělat velmi mnoho“. Diváci v sále uvítali tato slova pána Bílého domu smíchem.Mnozí známí Američané s konzervativními názory však Bidena zkritizovali.Mezi těmi, kdo poukázali na nejednoznačnost podobného chování, byli moderátorka Monica Crowleyová, producent Tim Graham, poradce senátora Teda Cruze Steve Guest, korespondentka The New York Post Miranda Devineová, herec Nick Searcy a novinář Kyle Becker. Vyjádřili rozpaky nad Bidenovým přiznáním a označili jeho chování za nenormální.

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

joe biden, usa