Hampl: Jedinou možností předsedkyně EU je vydávat rozkazy Fialovi. Napětí nabylo patologické podoby

Hampl: Jedinou možností předsedkyně EU je vydávat rozkazy Fialovi. Napětí nabylo patologické podoby

Sputnik: Včera paní předsedkyně EU uvedla, že Evropská komise se domnívá, že Rusko chce „vymazat Ukrajinu z mapy světa“. Slíbila, že Evropská unie bude stát na straně Kyjeva se zbraněmi, finanční pomocí a sankcemi. Nyní Ukrajině nejvíce pomáhají USA, ale je možné, že časem po Evropě budou chtít zvýšit podíl na podpoře státu. Hlavním výsledkem konfliktu je pro Evropany především inflace, která je v České republice a na Slovensku vyšší než v průměru v Evropě. Také podle průzkumu STEM má téměř polovina Čechů obavy z chudoby při přechodu k udržitelné ekonomice, kterou nadále prosazují evropské státy. Mají podle Vás Česká republika a Slovensko dostatek zdrojů a také podporu svých občanů, aby byl splněn naznačený směr EU v posílení pomoci Ukrajině? Dá se říct, že současná evropská politika se vzdaluje od potřeb a očekávání vlastních občanů?Petr Hampl: „Samozřejmě! Zájmy vládnoucí elity a zájmy většiny občanů míří přesně opačným směrem a tento rozdíl se prohlubuje.Není to jen otázka války s Ruskem, stejná tendence je vidět u Zeleného údělu, přístupu k migraci, k islámu a vlastně v každé oblasti, kterou evropské státy řeší.Napětí a konflikty mezi různými sociálními třídami jsou asi běžné, nicméně v současných západních společnostech to nabylo patologické podoby.To všechno platí bez ohledu na výroky paní Leyenové. Řeči té dámy nemusíte brát vážně. Bruselská centrála Evropské unie nemá žádné zbraně ani munici, kterou by mohla poslat, a nekupuje ani žádné energie. Její jedinou možností je vydávat rozkazy českému premiéru Petru Fialovi. Nevím, že by ji bral vážně ještě někdo jiný.“

