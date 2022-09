https://cz.sputniknews.com/20220924/pozorovatel-z-nemecka-vysoce-ocenil-organizaci-referenda-v-melitopolu-18681875.html

Pozorovatel z Německa vysoce ocenil organizaci referenda v Melitopolu

Mezinárodní pozorovatel z Německa, ředitel společnosti Energie Waldeck-Frankenberg GmbH Stephen Bruno Schaller promluvil v rozhovoru pro Sputnik o vysoké... 24.09.2022, Sputnik Česká republika

„Všechno je velmi průzračné a velmi dobře zorganizované. Tak dobře, jak jen to bylo možné v tak krátkém termínu,“ řekl.Podle Schallerových slov provokační akce Kyjeva nemohou neovlivnit volební proces v Záporožské oblasti.„Ano, nesporně, ten vliv se projevuje, protože jinak tomu ani nemůže být… Kolik lidí už odsud odjelo, co tito lidé cítí,“ řekl pozorovatel.Ujistil, že se chystá po návratu do Německa informovat tisk o všem, co viděl. Schaller podotkl, že se už poněkolikáté účastní voleb jako mezinárodní pozorovatel a pak pořádá vždy jakýsi briefing.Na otázku, jestli se neobává eventuálních sankcí, Schaller ironicky odpověděl: „Jsem už starší člověk, a starší lidé se nebojí.“

