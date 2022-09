https://cz.sputniknews.com/20220924/putin-podepsal-soubor-zmen-tykajicich-se-vojenske-sluzby-18683591.html

Putin podepsal soubor změn týkajících se vojenské služby

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal soubor změn a dodatků k trestnímu zákoníku, týkající se vojenské služby. 24.09.2022, Sputnik Česká republika

Federální zákon „O změnách Trestního zákoníku Ruské federace a paragrafu 151 Trestního řádu Ruské federace“ je uveřejněn na oficiálním portálu právních informací.Do trestního zákoníku je doplněn nový paragraf „Rabování“. Spáchání tohoto trestného činu bude potrestáno odnětím svobody na 6 až 15 let.Dalším novým paragrafem je „Dobrovolný odchod do zajetí“. Za to hrozí od tří do deseti let odnětí svobody. Pokud však voják, který spáchal takový trestný čin poprvé, podnikl příslušné kroky, aby se ze zajetí dostal, vrátil se na místo služby a v zajetí nespáchal další trestné činy, pak může být zproštěn viny.Dezerce nebo nedostavení se k výkonu vojenské služby bude potrestáno odnětím svobody na pět až deset let. Voják, který je v záloze a je povolán k vojenskému soustředění, ponese stejnou odpovědnost jako voják, který vykonává svou službu na základě smlouvy.Kromě toho se zpřísňuje odpovědnost za nesplnění vojenského rozkazu, odmítnutí účasti v bojových akcích, nepodřízení se vojenskému veliteli, porušení služebního řádu, ztrátu vojenského majetku.Některé změny se týkají plnění smluv na základě státní zakázky - za opakované porušování podmínek smlouvy hrozí čtyři až osm let odnětí svobody, a pokud nebude úkol splněn nebo škoda dosáhla minimálně pěti milionů rublů – odnětí svobody na pět až deset let.Za přitěžující okolnost u trestných činů proti vojenské službě bude považováno, pokud byly spáchány nejen v podmínkách ozbrojeného konfliktu nebo bojových akcí, ale také v době mobilizace nebo stanného práva, v době války.Změny vstupují v platnost dnem jejich oficiálního uveřejnění.

