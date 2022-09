https://cz.sputniknews.com/20220924/v-donbasu-v-chersonske-a-zaporozske-oblasti-zacal-druhy-den-hlasovani-18680397.html

V Donbasu, v Chersonské a Záporožské oblasti začal druhý den hlasování

V Luhanské a Doněcké lidové republice (LLR a DLR), a také v Chersonské a Záporožské oblasti byl 24. září zahájen druhý den hlasování v referendech o začlenění... 24.09.2022, Sputnik Česká republika

V sobotu 24. září předsedkyně Ústřední volební komise LLR Jelena Kravčenková informovala novináře o průběhu hlasování v republice.Včera, v první den referenda, se uvádělo, že obyvatelé LLR stojí frontu na hlasování. Jak sdělila předsedkyně ÚVK LLR Jelena Kravčenková, účast voličů v republice činila do 20 hodin místního času 21,97 %, což znamená více než 298 tisíc lidí.Referenda o začlenění do Ruska byla zahájena 23. září. V Záporožské oblasti činila účast v první den s ohledem na hlasování v zahraničí 20,52 %. Podle informace Galiny Kaťuščenkové, předsedkyně volební komise tohoto regionu, v zahraničí hlasovalo v referendu 8370 lidí. V Doněcké lidové republice (DLR) byla účast voličů podle výsledků prvního dne o něco větší – 23,64 %.Předsedkyně volební komise Chersonské oblasti Marina Zacharovová oznámila, že volební komise zaznamenala podle výsledků prvního dne účast 15,31 % voličů. Hlasování probíhalo po celém území tohoto regionu včetně frontového pásma.Téhož dne zpravodaj českých novin Naše pravda Jaromír Vašek, který se nachází v Luhansku, oznámil, že referendum v různých volebních okrscích probíhá bez porušení.Sledování průběhu referendPozorovatel z Uruguaye za Mezinárodní sdružení politických stran zemí Latinské Ameriky a Karibské oblasti Sebastian Agovian López uvedl, že referenda, která probíhají v Doněcké a Luhanské lidových republikách a v Záporožské a Chersonské oblasti, mají obrovský význam pro obyčejné lidi, obyvatele těchto regionů. Pozorovatel rovněž dodal, že USA vykládají události na Ukrajině ve svůj prospěch. Proto se nachází v Záporožské oblasti, aby mohl sledovat události bez zprostředkovatelů.Hlasování v referendech bude probíhat pět dnů, až do 27. září.

