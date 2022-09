https://cz.sputniknews.com/20220924/v-zaporozske-oblasti-byla-zlikvidovana-skupina-ukrajinskych-diverzantu-18681382.html

V Záporožské oblasti byla zlikvidována skupina ukrajinských diverzantů

„Včera se pokusila diverzní a výzvědná skupina o průlom. Ve dvou terénních vozidlech se probili přes linii dotyku v okolí města Polohy a šli směrem na Rozovku. Byly však vypátráni a zneškodněni. O tom vás budou informovat naše silové struktury,“ řekl Rogov ve vysílání pořadu Soloviev Live.Včera 23. září Rogov také oznámil, že americké ministerstvo obrany vypracovalo pro OS Ukrajiny strategii bojových akcí v Záporožské oblasti a pobízejí k ní generální štáb a prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Avšak podle slov Rogova ukrajinští vojáci velmi dobře chápou, že je to sebevražda, a „už nyní se pokoušejí se tomu všemožně vyhnout“.Téhož dne vedoucí správy regionu Jevgenij Balickij oznámil, že v okolí města Polohy Záporožské oblasti byla zachycena skupina diverzantů. Uvedl, že byli oblečeni do uniforem ruské Národní gardy.Bylo také oznámeno, že v Chersonské oblasti byla zadržena diverzní a výzvědná skupina pěti lidí. Při pátrání byly objeveny skrýše s velkým množstvím zbraní.Ve dnech 23. až 27. září se koná na území Záporožské oblasti referendum o připojení tohoto regionu k Rusku. 20. září vyslovili obyvatelé oblasti naději na to, že uspořádání referenda o připojení regionu k Rusku bude mít za následek zastavení dělostřeleckých útoků, pořádek, stabilitu a zvýšení životní úrovně.Drtivá většina obyvatel DLR a LLR, a také Záporožské a Chersonské oblasti podporuje uspořádání referenda. Podle výsledků průzkumu veřejného mínění, který provedl Republikový institut politických a sociologických výzkumů, se pro zapojení republiky do složení Ruska vyslovilo v DLR 94 % respondentů, kteří jsou ochotni se referenda zúčastnit. V LLR podporuje tuto variantu 93 % dotázaných, v Záporožské oblasti – 87 %, a v Chersonské – 80 %.24. února zahájilo Rusko speciální operaci na ochranu Donbasu. Rozhodnutí o tom bylo přijato na pozadí vyostření situace v regionu kvůli ostřelování ze strany ukrajinských vojáků.

