Británie se chystá zvýšit obranný rozpočet ke konci desetiletí na 108 miliard dolarů

Vláda premiérky Liz Trussové hodlá zvýšit obranný rozpočet na 100 miliard liber (108 miliard dolarů) ke konci roku 2030, sdělil v rozhovoru pro noviny The... 25.09.2022, Sputnik Česká republika

„Beze změn jsme se blížili k úrovni pod dvě procenta (výdajů na obranu z výše HDP). Avšak s ohledem na dnešní prognózu mluvíme o obranném rozpočtu ve výši 100 miliard liber do roku 2029 - 2030. Dnes činí 48 miliard liber… Za osm let je to obrovská částka,” řekl Wallace.Dodal, že ministerstvo plánuje vydat dodatečné prostředky na rozvědku, monitoring a shromažďování informací.Ministr obrany poznamenal, že Trussová se chystá splnit svůj předvolební slib ohledně zvýšení výdajů na obranu na 3% HDP. „Hned první den řekla: „Nemějte iluze, mluvím vážně,” řekl Wallace.Bývalá ministryně zahraničí Liz Trussová se postavila do čela vlády 6. září poté, co ji královna Alžběta II. požádala, aby se stala její premiérkou a sestavila novou vládu. Wallace si v nové vládě zachoval svůj post.

