https://cz.sputniknews.com/20220925/media-informuji-ze-brusel-chce-zvysit-vojenske-vydaje-na-rozvoj-obranneho-prumyslu-18684688.html

Média informují, že Brusel chce zvýšit vojenské výdaje na rozvoj obranného průmyslu

Média informují, že Brusel chce zvýšit vojenské výdaje na rozvoj obranného průmyslu

Eurokomise zastoupená Bruselem se snaží využít zvýšení vojenských výdajů k rozvoji svého vojenského průmyslu, ale to nebude snadné. 24. září o tom napsaly... 25.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-25T18:21+0200

2022-09-25T18:21+0200

2022-09-25T18:21+0200

svět

ukrajina

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/15141265_0:170:3076:1900_1920x0_80_0_0_5b7378e262c95c8cd40d2e62cd7f96f0.jpg

Autoři článku píší, že systém nákupů v zemích EU byl do začátku konfliktu na Ukrajině zaměřen na podporu vojenského potenciálu souvisejícího se světovými krizemi a mírovými misemi. Ochrana hranic nepatřila ke strategii stejně jako investice do územní obrany. Avšak dnes, jak se tvrdí v příspěvku, když existuje cíl stanovený Atlantickou aliancí v dokumentu madridské vrcholné schůzky, musí evropské státy jednat pohotově.Hlavní pozornost je věnována rozšíření pohotovostních jednotek rozmístěných na hranici s Ruskem, z bojových oddílů (rozsahem asi jednoho batalionu) mají být vytvořeny brigády s celkovým počtem až 300 tisíc lidí.To všechno, uvádí se v článku, překračuje kapacity většiny zemí NATO, které se zavázaly, že dohoní to, co zmeškaly, a zvýší své vojenské výdaje na 2 %, a ty státy, které toto číslo již naplánovaly, slíbily, že zvládnou zadané úkoly.Některé země, například pobaltské, si daly za cíl splnění svých plánů ke konci letošního nebo příštího roku. Jiné hodlají toho dosáhnout ke konci desetiletí, například Španělsko. Jenže nemají na to dost financí. Mnohé armády, aby ušetřily, omezily zásoby, především toho nejdražšího vybavení.Autoři píší, že průmysl evropských zemí má dnes problémy téměř stejné pro všechny. Je to velmi uzavřený a špatně financovaný trh, který závisí více na politických než na vojenských cílech.15. září byla uveřejněna zpráva, že Velká Británie zvýší ke konci desetiletí obranný rozpočet na 108 miliard dolarů.Ještě předtím prohlásila polská vláda, že v roce 2023 zvýší výdaje na obranu téměř dvojnásobně. Bylo upřesněno, že se na příští rok plánuje přibližně 20,8 miliardy dolarů na vojenské potřeby pouze v samotném rozpočtu.Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová v srpnu zdůraznila, že USA poskytly od ledna Ukrajině vojenskou pomoc, která přibližně třikrát překročila roční vojenský rozpočet této země.Země EU zaznamenaly v poslední době vyčerpání zásob vlastních zbraní kvůli dodávkám zbraní Kyjevu. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková nedávno prohlásila, že dodávky Ukrajině jsou ohroženy, poněvadž německé armádě docházejí zásoby.

ukrajina

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, eu