https://cz.sputniknews.com/20220925/mezinarodni-pozorovatelka-z-nizozemi-se-obava-pronasledovani-ve-sve-vlasti-18686885.html

Mezinárodní pozorovatelka z Nizozemí se obává pronásledování ve své vlasti

Mezinárodní pozorovatelka z Nizozemí se obává pronásledování ve své vlasti

Pozorovatelka z Nizozemí Sonja van den Endeová prohlásila, že ona a její dcera, které přijely jako pozorovatelky do LLR, se obávají soudního pronásledování ve... 25.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-25T21:43+0200

2022-09-25T21:43+0200

2022-09-25T22:25+0200

svět

referendum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/18682099_0:259:2997:1945_1920x0_80_0_0_7294fb937b863a6b375813dda4d2cb04.jpg

„Možná, že dojde k soudnímu řízení,” řekla novinářům v odpovědi na otázku o následcích její cesty. Upřesnila, že se s dcerou rozhodly, že se nevrátí.Referendum pro vstup do RF bylo zahájeno 23. září v Doněcké a Luhanské lidové republice a také v Záporožské a Chersonské oblasti. Hlasování má trvat pět dní do 27. září včetně.O neodkladné provedení plebiscitu požádala regionální úřady veřejnost. Zástupci republik a oblastí prohlásili, že vstup do Ruské federace zajistí jejich území bezpečnost a obnoví historickou spravedlnost. Podle jejich názoru je to životně nutné v situaci neustálých teroristických útoků ze strany nacionalistické ukrajinské vlády a zemí NATO, které dodávají zbraně za účelem vraždění civilního obyvatelstva.Prezident R Vladimir Putin prohlásil, že Rusko podpoří rozhodnutí, které přijmou obyvatelé Donbasu, Záporožské a Chersonské oblasti.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

referendum