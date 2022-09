https://cz.sputniknews.com/20220925/v-britanii-vyzvali-k-ukonceni-konfliktu-na-ukrajine-po-putinovych-slovech-o-jaderne-zbrani-18684930.html

V Británii vyzvali k ukončení konfliktu na Ukrajině po Putinových slovech o jaderné zbrani

Velká Británie nesmí rozněcovat konflikt na Ukrajině, ale usilovat o mír. Napsal to novinář Peter Hitchens 24. září v článku pro The Daily Mail. 25.09.2022, Sputnik Česká republika

svět

velká británie

rusko

ukrajina

Novinář položil otázku, k čemu potřebuje britská vláda další rozněcování konfliktu a pokračování dodávek zbraní Ukrajině.Autor je přesvědčen, že konflikt na Ukrajině hrozí požárem v celé Evropě a již přiblížil svět k reálné jaderné válce více než kdykoli předtím. Podle Hitchensova názoru by bylo dnes hloupé mávnout rukou nad výrokem prezidenta RF Vladimira Putina o „použití jaderné zbraně jako nad blafem”.Novinář také poznamenal, že dnešní britská politika vojenské podpory Ukrajiny je velmi stará a sporná.V závěru článku vyzval novinář britský lid, aby zvážil vzniklé problémy „jako dospělý člověk a nepovažoval dnešní politiku za jedině správnou a vlasteneckou”.Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová 23. září prohlásila, že v administrativě USA považují výroky prezidenta RF Vladimira Putina o jaderných zbraních za vážné. Zdůraznila přitom, že Washington nemá v úmyslu zvyšovat pohotovost svých jaderných sil.22. září o tom hovořil také mluvčí Pentagonu, brigádní generál vojenského letectva USA Patrick Ryder. Řekl, že stupeň pohotovosti jaderných sil USA se na pozadí nedávných prohlášení ruského vedení nezměnil.Prezident USA Joe Biden prohlásil 21. září na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, že USA vidí ve výroku prezidenta RF Vladimira Putina „výhrůžku na adresu Evropy a hrozbu porušení režimu nešíření jaderných zbraní”.Putin upozornil na to, že USA, Velká Británie a Evropská unie podněcují Ukrajinu k přesunu válečných aktivit na ruské území. Upřesnil, že ze strany Západu začali používat jaderné vydírání, že někteří státníci hovoří o přípustnosti použití jaderných zbraní proti Rusku. Putin zároveň připomněl, že RF rovněž disponuje různými smrtícími prostředky.Britská premiérka Liz Trussová prohlásila v srpnu, když ještě byla ministryní zahraničí, že když bude premiérka, bude připravena použít jaderné zbraně „v případě nutnosti”.Rusko provádí speciální operaci na ochranu Donbasu. Toto rozhodnutí bylo přijato kvůli vyhrocení situace v regionu v důsledku ostřelování ze strany ukrajinských vojáků.

