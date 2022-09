https://cz.sputniknews.com/20220925/v-centru-melitopolu-explodoval-automobil-18687494.html

V centru Melitopolu explodoval automobil

V centru Melitopolu explodoval automobil

Vladimir Rogov, člen rady Záporožské vojensko-civilní správy, informoval o výbuchu auta v centru Melitopolu. 25.09.2022, Sputnik Česká republika

V Melitopolu bylo vyhozeno do povětří auto, bezpečnostní složky přijely na místo činu, řekl předseda hnutí Jsme spolu s Ruskem, člen hlavní rady správy Záporožské oblasti Vladimir Rogov.Podle jeho slov jsou zjišťovány informace o možných zraněných lidech.Městská správa později informovala o tom, že při výbuchu automobilu zemřel ukrajinský diverzant. Příčinou výbuchu bylo podle informací úřadů neopatrné zacházení s výbušným zařízením.V neděli ráno byly také hlášeny výbuchy ve městě.Předtím se ukrajinští diverzanti pokusili vyhodit do povětří trafostanici poblíž leteckého městečka. Výbuch podomácku vyrobené bomby způsobil požár, který pracovníci stanice uhasili vlastními silami. Nikdo nebyl zraněn.Kyjevský režim podle slov Rogova organizuje teroristické útoky, aby deaktivoval energetickou infrastrukturu Záporožské oblasti, připravil místní obyvatele o elektřinu a znemožnil tak referendum.V průběhu speciální operace zaměřené na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny ovládla ruská armáda azovskou část Záporožské oblasti a celou Chersonskou oblast. Od 23. září se na osvobozených územích koná referendum o otázce jejich začlenění do Ruska. Hlasování se bude konat pět dní – do 27. září.

