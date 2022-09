https://cz.sputniknews.com/20220925/waterse-chteji-v-polsku-prohlasit-za-personu-non-grata-kvuli-jeho-postoji-k-ukrajine-18687014.html

Waterse chtějí v Polsku prohlásit za personu non grata kvůli jeho postoji k Ukrajině

Waterse chtějí v Polsku prohlásit za personu non grata kvůli jeho postoji k Ukrajině

V Polsku navrhl Lukasz Wantuch, člen městské rady v Krakově, aby Roger Waters, jeden ze zakladatelů skupiny Pink Floyd, byl prohlášen za „personu non grata“... 25.09.2022, Sputnik Česká republika

„Je to pravda, pane Lukaszi Vantuchu, Vy jste požádal radu, aby mě prohlásila za ‚personu non grata‘ kvůli mé veřejné snaze vyzvat všechny, kteří jsou zavlečeni do katastrofické války na Ukrajině... On (Vantuch - pozn. red.) v článku v místních novinách vyzýval dobré lidi z Krakova, aby si nekupovali lístky na můj koncert. To není moc demokratické, že, pane?“ napsal hudebník.Zároveň zdůraznil, že vystoupení v Krakově nezrušil.Již dříve se Waters postavil proti dodávkám zbraní kyjevské vládě. Na své stránce na sociálních sítích zveřejnil dopis manželce ukrajinského prezidenta Oleně Zelenské, v němž kritizuje „přilévání oleje do ohně“ ze strany západních zemí.V srpnu umělec v rozhovoru pro CNN mimo jiné označil amerického prezidenta Joea Bidena za válečného zločince kvůli neochotě vyzvat Kyjev k dialogu s Moskvou a také upozornil, že speciální operace na Ukrajině byla reakcí na postup NATO těsně k ruským hranicím.Na pozadí ruské speciální operace Spojené státy a jejich spojenci v Severoatlantické alianci pokračují v pumpování zbraní na Ukrajinu. Biden podepsal zákon o půjčce a pronájmu, na vojenskou pomoc Kyjevu jsou vyčleňovány desítky miliard dolarů. Moskva opakovaně upozorňovala, že dodávky západních zbraní konflikt jen prodlužují a doprava s nimi se stává legitimním cílem ruských leteckých sil.

