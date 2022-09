https://cz.sputniknews.com/20220926/maae-potvrdila-fakt-ostrelovani-zaporozske-je-ukrajinskou-armadou-uvedla-mestska-sprava-energodaru-18690070.html

MAAE potvrdila fakt ostřelování Záporožské JE ukrajinskou armádou, uvedla městská správa Energodaru

Odborníci MAAE se dodnes nacházejí v Záporožské jaderné elektrárně a konstatují, že je stejně jako město Energodar ostřelována z ukrajinské strany, sdělil... 26.09.2022, Sputnik Česká republika

„Odborníci MAAE se dodnes nacházejí v prostoru Záporožské jaderné elektrárny. Podnikají všechna opatření pro její bezpečný provoz. Dnes konstatují, že se z ukrajinské strany koná stálé ostřelování elektrárny a města,” řekl Volga v televizi Rossija 24.Referenda o vstupu do Ruské federace startovala v pátek v Doněcké a Luhanské lidových republikách a také v Chersonské a Záporožské oblasti. Hlasování má trvat 5 dní do 27. září včetně.Návrh na neodkladné provedení referenda pochází od veřejnosti, jež se s tím obrátila na místní úřady. Zástupci republik a oblastí prohlásili, že vstup do Ruska zajistí bezpečnost jejich území a historickou spravedlnost. Toto rozhodnutí je podle jejich názoru nanejvýš potřebné kvůli stálým teroristickým útokům ze strany ukrajinské nacionalistické vlády a členů NATO, kteří dodávají zbraně sloužící k vraždění civilistů.Ruský prezident Vladimir Putin ve středu prohlásil, že Rusko podpoří rozhodnutí obyvatel Donbasu, Záporožské a Chersonské oblasti

