MZV Venezuely varovalo před nevyvážeností na trhu kvůli zastropování cen ropy

„Na základě mínění odborníků jsem dospěl k názoru, že návrh na zastropování cen právě ruské ropy vytvoří obrovskou nevyváženost na ropném trhu. Následkem bude ztráta kontroly nad cenami,” řekl Faria, který vykonává návštěvu v New Yorku kvůli účasti na akcích týdne vysoké úrovně Valného shromáždění OSN.Ministr dodal, že ceny ropy jsou dnes kontrolovány díky dohodám skupiny OPEC+, jež mají jak neuškodit jiným zemím těžícím ropu, tak zemím, jež ropu dovážejí.Prezident RF Vladimir Putin prohlásil předtím v komentáři k návrhu Západu ohledně omezení cen ruských paliv, že Rusko nebude nic dodávat do zahraničí, pokud to bude v rozporu s jeho vlastními zájmy.

