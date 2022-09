https://cz.sputniknews.com/20220926/stepanek-o-vysledcich-voleb-ano-profitovalo-ze-sve-velikosti-spd-z-dohody-s-trikolorou-18691258.html

Štěpánek o výsledcích voleb: ANO profitovalo ze své velikosti, SPD z dohody s Trikolorou

Štěpánek o výsledcích voleb: ANO profitovalo ze své velikosti, SPD z dohody s Trikolorou

26.09.2022

2022-09-26T20:41+0200

K víkendovým volbám se tradičně dostavilo očekávaně méně voličů, pouhých 45,3 %. V sobotu 25. září skončil druhý den hlasování komunálních voleb a jedné třetiny senátu. V Praze bylo voleno nové zastupitelstvo včetně primátora hlavního města. Dle řady politologů je současná situace v zemi poznamenána 17,3% inflací, rostoucími cenami energií. Na výsledcích komunálních voleb ve velkých městech se mohla podepsat i sociální nejistota. Své hlavní postřehy z letošních voleb sdělil Sputniku 1. místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.Opozice a veřejnost na sociálních sítích letošní volby pojmenovávala referendem o vládě. Přitom co se týče Senátu, na základě počtu obhajovaných mandátů bylo od začátku jasné, že pětikoalice svá místa udrží. Nakolik se toto tvrzení naplnilo či nikoliv?Petr Štěpánek: Volby do Senátu nevypovídají o skutečném rozložení politických sil v České republice vůbec nic. Proč? Protože naprostá většina občanů k senátním volbám nechodí. Prostě volí nohama. Takže to referendum se určitě neodehrávalo u senátních volebních uren. Že jsou tu stále dva nejsilnější bloky, hnutí ANO a koalice SPOLU, to víme i bez nich. Mnohem zajímavější jsou trendy, kam se společnost posouvá. A ty jsou patrnější z výsledků voleb komunálních.Po výsledcích minulých parlamentních voleb, kdy propadly hlasy téměř milionů občanů, strana Trikolora v naděje do municipálních voleb jako širšího zapojení opozice do řídicích procesů. Dávají municipální volby obecně víc příležitosti pro nezávislé strany v porovnání s volbami do parlamentu?To bych ani neřekl, protože v českých municipálních volbách získávají tradičně největší podporu nejrůznější občanské kandidátky, které nejsou založeny na stranickém principu. Politické strany samozřejmě kandidují také, pročež především z výsledků ve větších městech něco usuzovat přece jenom lze.Trikolora v těchto volbách v řadě měst vytvořila koalice s hnutím SPD a myslím, že oběma subjektům se tahle spolupráce vyplatila. SPD získalo před čtyřmi roky 161 mandátů, letos (včetně koalic) 492, a menší Trikolora ve svých první komunálních volbách 46 mandátů. To vše jak v malých obcích, tak ve městech a městských částech. V Praze SPD v koalicích s Trikolorou vůbec poprvé proniklo jak na velkou radnici, tak do zastupitelstev dalších deseti městských částí.Jaké základní společenské trendy se ukázaly během těchto voleb? Do jaké míry se projeví v budoucnu?Až dojde na volby do poslanecké sněmovny, vše bude jinak. K volbám se dostaví o třetinu více lidí a také všichni ti, kteří volili všechny ty nejrůznější kandidátky „Za obec krásnější“, a těch, jak víme, bylo zdaleka nejvíc, budou volit konkrétní strany. Opravdu si někdo myslí, že voliči hromadně podpoří vládu, která kašle na vlastní občany a vede zemi do cizí války a ekonomického marasmu?Jaké jsou trendy? Strany vládní koalice sice většinou udržely pozice ve velkých městech, k čemuž jim vzhledem k nižší volební účasti stačilo méně hlasů, než kolik bude třeba při volbách do sněmovny, ale nelze nevidět celkový úbytek počtu jejich mandátů, a naopak nárůst počtu mandátů hnutí ANO a především SPD.ANO profitovalo z toho, že je největší opoziční stranou, pročež ve zvýšené míře konzumovalo protestní hlasy nespokojených a rozčarovaných občanů. Totéž platí o SPD, kterému se zároveň vyplácí, že dokázalo nalézt společnou řeč s podobně zaměřenými neparlamentními subjekty, na prvním místě s Trikolorou. Pokud tenhle trend bude pokračovat, může Okamura pomýšlet na dvouciferný výsledek začínající dvojkou. Byl by to totiž smrtelný politický hřích, kdyby opoziční parlamentní a neparlamentní strany znovu dopustily, že milion hlasů zase spadne pod stůl.Z toho všeho plyne jediné. Ať už budou sněmovní volby v řádném či předčasném termínu, vše bude jinak. Už dnes by jejich výsledkem bylo, že Petr Fiala by vládu znovu nesestavil, přičemž se dá očekávat, že nárůst nespokojenosti se směřováním naší země bude mezi voliči spíše narůstat. Suma sumárum, tyhle volby nedopadly pro opozici zdaleka tak špatně, jak se to může při pohledu na rozjásaného Fialu a smutnící opoziční voliče, kteří očekávali větší zabíjačku, jevit.

